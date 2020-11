Uzun Süre Bakanların Kendilerini Hasta Hissettiği 8 Lanetli Tablo

Lanetli olduğuna inanılan nesneler, eşyalar hatta tablolar bulunuyor.

Nesilden nesile aktarılan binlerce hikaye var. Bunlardan bazıları ise oldukça ürkütücü. Gerçekliğinden emin olmadığımız ama rivayetlere göre lanetli olduğuna inanılan bazı yerler olduğu gibi, lanetli olduğuna inanılan nesneler, eşyalar hatta tablolar bulunuyor. İşte uzun süre bakanların kendilerini hasta hissettiği lanetli tablolar….

1. “The Hands Resist Him” – Bill Stoneham





Dünyanın en lanetli 100 parçası arasına giren bu tablo, lanetli tablolar listemizin başında yer alıyor. 1972 yılında sanatçı Bill Stoneham tarafından yaratılan bu resim, birçok elin bastırıldığı cam panelli bir kapının önünde duran genç bir erkek ve kadın bebeği tasvir ediyor. Stoneham’a göre, resimdeki çocuk, kendisinin beş yaşındaki halinin bir tasviri. Tablo ayrıca, “The Ebay Haunted Painting” olarak da biliniyor. İlk olarak 1970’lerin başında California’daki Feingarten Galerisi’nde gösterilen resim, aktör John Marley (The Godfather’daki Jack Woltz) tarafından satın alındı. Ölümünden bir süre sonra resim, yaşlı bir Kaliforniyalı çift tarafından eski bir bira fabrikasının orada bulundu. Tablo 2000 yılında Ebay’de tekrar satışa sunuldu. Çifte göre, tablo lanetli ya da periliydi. Resimdeki karakterlerin gece hareket ettiğini ve bazen tabloyu terk edip tablonun bulunduğu odaya girdiklerini söylediler. Bazı insanlar ise sadece resmin fotoğraflarına bakmanın kendilerini hasta hissettirdiğini iddia ettiler. Sonuç olarak tablo Michigan Grand Rapids’deki Perception Gallery’de 1.025.00 dolara satıldı.

Alıcı ise sonunda sanatçı Bill Stoneham ile iletişime geçti ve resim hakkındaki söylentileri anlattı. Ressam, tablo hakkındaki hikayelere oldukça şaşırdığını belirtti. Ancak asıl ilginç olan ise ressamın, hem resmin ilk sergilendiği galeri sahibinin hem de onu inceleyen sanat eleştirmeninin resimle temasa geçtikten sonra bir yıl içinde öldüğünü kabul etmesi oldu.

2. “The anguished man”





“Kederli Adam” ya da “Acı Çeken Adam” gibi isimlerle de anılan bu tablo, akıl hastalığına sahip olduğu iddia edilen bir ressam tarafından yapıldı. Sanatçı, resmin bir parçasını oluşturmak için kendi kanını kullandı ve resmi bitirdiğinde ise intihar etti. Resmin geceleri inlediği ve şikayet ettiği biliniyor. Resim şu an Sean Robinson adlı bir kişide bulunuyor.

3. “Lalaurie” – Ricardo Pustanio





Lanetli tablolar listemizde yer alan bir başka tablo da; Lalaruie. Madame Delphine Lalaurie, 19. yüzyılda yaşamış olan bir seri katildi. New Orleans Creole sosyetesinden olan Lalaurie, evinde kölelere işkence edip onları öldürüyordu. Yaptığı işkenceler o kadar korkunçtu ki Madame Delphine Lalaurie, en kanlı seri katillerden biri olarak tarihe geçti. Ricardo Pustanio, gözleriyle izleyeni takip ediyor gibi görünen Madame Delphine Lalaurie’yi resmetti. Eser, Lalaurie’un eskiden yaşadığı New Orleans Konağı’nda bulunuyor. Lalurie’un bu konakta hala yaşadığı ve geceleri inleyerek dolaştığı söyleniyor.

4. “Love letters”



Avustralya’daki Driskill Hotel’de yer alan bu tablo şikayetler üzerine kaldırıldı. Ziyaretçiler ona her yaklaştıklarında veya ona bakmaya çalıştıklarında, kendilerini hasta hissettiklerini ve başlarının döndüğünü söylediler. Bazı kişiler ise, bu tablodaki kızı gördükten sonra gözlerini kapatmaya çalıştıklarında havaya yükseldiklerini iddia ediyorlar.

5. “The portrait of the Witch Girl”



Lanetli tablolar listemizdeki bu tabloya bakanlar ise, tablonun onları gözleriyle takip ettiğinden emin. Tablo önceleri İspanyol bir adama aitti. Ayrıca tabloya bakanlar, resmin zaman zaman ağladığını da öne sürüyor.

6. “The portrait of Bernardo de Gálvez”



Tablonun yarattığı korku o kadar büyüdü ki, Hotel Galvez’i ziyaret edenler, tabloyu seyretmek için izin istiyorlar. Bunu yapmazlarsa tabloyu çevreleyen lanetin, onu yetkisiz gören herkesi etkileyeceğini düşünüyorlar.

7. “The curse of the crying boy” – Bruno Amadio



Bragolin takma adıyla tanınan Bruno Amadio’ın “Ağlayan Çocuklar” adlı tabloları büyük üne kavuştu. Somurtkan ve gözü yaşlı çocuklardan oluşan bu tabloların lanetli olduklarına inanılıyordu. Bunun nedeni ise, 4 Eylül 1985 tarihli İngiliz sansasyon ve magazin gazetesi The Sun’a konuşan bir itfaiyecinin son zamanlarda yanan evlerin içinde çok sayıda yanmamış Ağlayan Çocuk tablosu bulduklarını söylemesiydi. The Sun ve diğer gazeteler bu konuyla ilgili haberlerini ilerleyen aylarda da sürdürdüler. Hatta olay o kadar büyüdü ki; 1984 yılında The Sun gazetesi okuyucularıyla birlikte bu resimlerden kurtulma kampanyası başlattı.

8. “Girl” – Sonee



Lanetli tablolar listemizin sonunda ise “Girl” isimli bu tablo bulunuyor. Sonee adında genç bir Japon kız tarafından yapılan bu tablo, aslında bir otoportreydi. Sonee, intiharından önce, tablosunu taradı ve internete yükledi. Resim, bir Kore forum sitesine yüklendikten sonra, sitenin birçok üyesi resmin lanetli olduğunu iddia etti. Bazıları, mavi gözlerine beş dakikadan fazla bakarsanız, sizi çılgına çevireceğini öne sürdü. Diğerleri, yeterince uzun süre bakarsanız, kızın hayaletinin ortaya çıkacağını ve canınızı alacağını söyledi.