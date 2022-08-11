banner762
banner815
Avrupa ülkelerinde Maymun Çiçeği yayılıyor
Avrupa ülkelerinde Maymun Çiçeği yayılıyor
10 0
Aynı ilaç Karpaz’da daha ucuz
Aynı ilaç Karpaz’da daha ucuz
32 0
 
Yakın Doğu’dan devlete 20 ayda üçüncü okul bağışı
Yakın Doğu’dan devlete 20 ayda üçüncü okul bağışı
19 0
Hazırlık maçlarıyla güçlerini görüyorlar
Hazırlık maçlarıyla güçlerini görüyorlar
95 0
Sürücüler sorumluluklarını yerine getirmeli
Sürücüler sorumluluklarını yerine getirmeli
19 0
ROK Cup Karting Şampiyonası’nda 4.randevu
ROK Cup Karting Şampiyonası’nda 4.randevu
30 0
“Şehrin göbeğinde bu görüntüler hiç hoş değil”
“Şehrin göbeğinde bu görüntüler hiç hoş değil”
17 0
banner797

Uzamayan Saçları Uzatır!

banner476

Çürük domateslerin aklınızın ucuna dahi gelmeyecek faydaları. Çürük domatesleri sakın çöpe atmayın. Çürük diye çöpe attığınız domateslerin faydalarını öğrenince çöpe attığınız her çürük domates için çok üzüleceksiniz.

banner825
Uzamayan Saçları Uzatır!

Hatta domatesler ne kadar çürükse faydası da bir o kadar artıyor. Tazesi kadar faydası olan çürük domatesler, saçlarınızın daha hızlı uzamasını sağlayabilir. Çürük domatesler, saçlarınızı uzattığı gibi daha güçlü olmasını da sağlayabilir. Çürük domateslerin aklınızın ucuna dahi gelmeyecek faydaları.

Çürük domatesler, genellikle fark edilince çöpe atılır. Ancak artık çürük domatesleri çöpe atmayacaksınız. Çürük domatesleri değerlendirmenizin harika yolları var. Çürük domatesin görüntüsü hoşunuza gitmeyebilir. Ancak faydalarını öğrendikten sonra görmezden geleceksiniz. Küflenen ve çürüyen domateslerin kesinlikle yenmemesi gerekiyor. İşte çürük domatesleri değerlendirme yolları.

iStock-1303028153

ÇÜRÜK DOMATESLE SAÇLARINIZI OVALAYIN

Karar’ın haberine göre; çürük domateslerin hasarlı yerlerini çıkararak saçlarınızı çürük domatesle ovalayabilirsiniz. Bu sayede saçınızı koruyabilir ve saçınızın hızlı uzamasını sağlayabilirsiniz. Saçlarınıza çürük domates sürmeden önce yıkayın ve kurutun. Ardından çürük domatesleri saçlarınız üzerinde eşit bir şekilde ezin, domateslerin içindeki besin maddelerinin saç köklerine nüfuz etmesini sağlamak için biraz el masajı yapın, 15 dakika sonra saçı suyla yıkayın ve ardından bir saç kremi kullanın. Domateslerdeki etkili besinler, saçların kurumasını önlemede iyi bir tedavi edici etkiye sahiptir ve aynı zamanda saçınızı parlak hale getirebilir.

iStock-648753342

ÇÜRÜK DOMATESLERLE BUZDOLABI KOKUSUNDAN KURTULUN

Buzdolabı uzun süre kullanıldıktan sonra içinde tuhaf kokular olacaktır. Çürük domatesleri püre haline getiriyoruz, domateslerin suyuna bir bez batırıyoruz ve buzdolabını siliyoruz. Sadece lekeleri değil, buzdolabındaki kötü kokunun da yok olduğunu göreceksiniz. Hem buzdolabınız temizlenecek hem de kötü kokudan arınacak.

iStock-182286008

ÇÜRÜK DOMATESLERLE METAL EŞYALARI TEMİZLEYİN

Çürük domateslerin içindeki asetik asit metal ile reaksiyona girer ve bıçak, çatal gibi metal kapları, tuvaletteki muslukları vb. temizlemek için kullanılabilir. Çürük domatesleri temizlenecek kapların üzerine sürün ve yaklaşık on dakika bekletin. Ardından kağıt havluyla silin, suyla durulayın ve temiz bir bezle kurulayın.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.