Uyku Esnasında Vücudunuzda Meydana Gelen 9 Olağanüstü Şey

Uyku esnasında vücudunuzda neler gerçekleştiğini hiç düşünmüş müydünüz? İşte siz uyurken vücudunuzda meydana gelen 9 şey...

Yaşamak için ihtiyaç duyduğumuz en temel aktivitelerden biri olan uyku, günümüzde bile aydınlatılamamış detaylara sahip. Kimilerimiz fazla uyumaktan, kimilerimizse hiç uyuyamaktan şikayet ediyor. Kimi zaman birbirinden absürt rüyalar görürken kimi zaman “karabasan” olarak adlandırdığımız olaylar yaşıyoruz. Peki aslında uyku esnasında vücudumuzda neler gerçekleşiyor? Uyurken vücudunuzun geçirdiği değişimleri sizler için araştırdık ve derledik. İşte siz uyurken vücudunuzda meydana gelen 9 değişim…

1. Kaslarınız felç olur



Uykunun en derin hali olarak bildiğimiz REM uykusuna geçtiğinizde vücudunuzdaki tüm kaslar geçici olarak felç olur. Bu nedenle REM uykusundayken hareket etmeniz imkansızdır. Bu felç halinin uyandıktan birkaç dakika sonra bile devam etmesi durumuna ise narkolepsi adı verilir. Narkolepsi hastaları bir nevi halk arasında karabasan olarak adlandırdığımız durumu yaşarlar. Yani uyanık olmalarına rağmen kasları uyanmadığı için hareket edemezler.

2. Gözleriniz çok hızlı bir şekilde hareket eder



İnsanoğlu olarak 5 farklı uyku evresine sahibiz. Sırayla ilerleyen bu evrelerin her biri sağlığımız için belli bir amaca hizmet ediyor. 5 evrenin sonuncusu ve en derini olan REM, “Rapid Eye Movement” evresi olarak biliniyor. Uyuduktan 60-90 dakika sonra geçtiğimiz bu evrede gözlerimiz çok hızlı bir biçimde aşağı yukarı hareket ediyor.

3. Büyüme hormonu salgılarsınız



Büyüme hormonu olarak da bilinen HGH hormonu; kemik, kas ve dokularımızın onarılmasını sağlar. Uyuduğumuzda salgılanan bu hormon, hücrelerin yenilenmesi için gereklidir.

4. Boğazınız daralır



Uyuduğumuzda boğazımızın etrafını çevreleyen kaslar da rahatlar ve gevşer. Bu durum boğamızın daralmasına neden olur. Bu daralma, özellikle burun tıkanıklığıyla birleştiğinde, horlamaya neden olur.

5. Dişleriniz gıcırdar



Bruksizm olarak isimlendirilen bu durum, aslında hepimizin başına gelir. Ancak kimilerimiz güne korkunç çene ağrılarıyla başlarken kimilerimiz bu durumu farkına bile varmaz. Uzmanlar hala bu farkın nedenini araştırsa da daha stresli bir yaşama sahip olanların dişlerini daha fazla sıktığını söyleyebiliriz.

6. Cinsel uyarılmalar yaşarsınız



Hem kadınlar hem de erkekler uyku esnasında cinsel uyarılmalar yaşayabilir. Bunun nedeni REM uykusunda olan beynin daha fazla oksijene ihtiyaç duyması, dolayısıyla da kan akışını hızlandırmasıdır. Kan akışının hızlanması sonucunda tüm organlarımız uyarılır, cinsel organımız da dahil.

7. Beyniniz birikmiş bilgilerden yola çıkarak hikayeler oluşturur



Rüyaların nasıl oluştuğu hala gizemini korusa da yapılan son araştırmalar rüyalarımızın sadece günlük hayatımızdan değil, hayallerimizden, travmalarımızdan, kıyıda köşede kalmış anı ve diyaloglarımızdan beslendiğini kanıtlıyor. Tüm bu yaşanmışlıkları tarayan beynimiz, uyurken kendine absürt hikayeler oluşturuyor.

8. Ani patlamalar duyabilirsiniz



Patlayan kafa sendromunu daha önce duymuş muydunuz? Patlayan kafa sendromundan muzdarip olan kişiler, yüksek bir patlama sesi duydukları için uykularından uyanır. Kişiler bu sesin gerçek olduğunu, bir silah patlamasına benzediğini söylese de durum pek de öyle değil. Olmayan sesler yüzünden panikle uykularından uyanan bu insanlar, ne yazık ki büyük bir stres ve korkuyla boğuşmak zorunda kalıyor.

9. Beyniniz kendini yeniler ve onarır



Yapılan araştırmalar gün içerisinde yorulan beynimizin uyku esnasında gereksiz bilgileri sildiğini kanıtlıyor. Glimatik sistem adı verilen bu olay, gereksiz bilgilerden kurtulmamıza yardımcı oluyor. Beynimiz için büyük önem arz eden glimatik sistem, beynimizin kendini yenilemesine de yardımcı oluyor.