Tüm Mavi Gözlü İnsanlar Aynı Atadan Geliyor

Yapılan bir araştırmaya göre, tüm mavi gözlü insanlar aynı atadan geliyor.

İnsanoğlunun ilk insanlar olan Adem ve Havva’dan türediği düşünülüyor. Bölgeler ve sınırlar nedeniyle ise zamanla ırklar oluşmuş. Her millet, kendi tarihini oluşturanları “ata”ları olarak görüyor. Dünyada pek çok farklı millet ve ırk var. Her ırk ise kendine özgü karakteristik özellikleri ile biliniyor. Örneğin Kuzey Avrupalılar açık renk tene ve genellikle sarı saçlara sahipken, orta Avrupa’da doğan insanların ise tenleri genellikle buğday rengi. Hepimizi ayıran belirli fiziksel özellikler var. Ancak temelde bazılarımızın soyu ortak. Bilim de tam olarak bu cümleyi destekleyen bir araştırmaya imza attı. Yapılan bir araştırmaya göre, tüm mavi gözlü insanlar aynı atadan geliyor. Detaylara birlikte bakalım.

Her insan farklı göz rengine sahip. Kahverengi, mavi, siyah ve yeşil dışında da nadir rastlanan göz renkleri bulunuyor. Tabii ki gözlerimizin rengini belirleyen en önemli faktör genetik

Bilim insanları ise bu konuyu biraz daha detaylı inceledi ve sık rastlanmayan mavi göz renginin tek bir kişiden aktarıldığını ortaya koydu

Yani tüm mavi gözlü kişiler aslında aynı atadan geliyor.

Araştırmaya göre, mavi gözlü herkes 6000 ila 10.000 yıl önce yaşayan ortak bir ataya sahip

Araştırmacılar insan gözündeki kahverengi pigment seviyesini belirleyen OCA2 genini inceleyerek göz rengi konusundaki sırları açığa çıkarmak için çabalıyordu, nitekim bundan sonuç alınamadı

Göz renginin mavi olmasıyla sonuçlanan genetik mutasyonun OCA2’yi kapatan ve HERC2 adlı tamamen farklı bir genden kaynaklandığı ortaya çıktı

Mavi gözlü her insanın aynı mutasyona sahip olmasından yola çıkan bilim insanları, mavi gözlülerin ortak bir ataya dayandığını buldular

Araştırma, Kopenhag Üniversitesi’nden bir grup bilim insanı tarafından yapıldı. Konuyla ilgili daha fazla araştırma yapılması gerekse de, mutasyonun Afrika’dan Avupa’ya göçle birlikte yayılmış olabileceği düşünülüyor.

Hücresel ve Moleküler Tıp Bölümü’nden çalışmanın yazarı Profesör Hans Eiberg, Science Daily’ye göre şunları söyledi;

“Başlangıçta hepimizin kahverengi gözleri vardı. Ancak kromozomlarımızdaki OCA2 genini etkileyen genetik bir mutasyon, kahverengi gözler üretme yeteneğini kelimenin tam anlamıyla ‘kapatan’ bir ‘anahtar’ yaratılmasına neden oldu.”

Yeşil göz rengi ise, maviden farklı olarak iristeki melanin miktarının azlığı ile açıklanıyor. Mavi gözlü bireylerin aynı ataya bağlı olduğu sonucuna varılabileceğini söyleyen Profesör Eiberg; “Tüm mavi gözlüler, DNA’larında aynı noktada aynı değişimi miras almışlardır” dedi.