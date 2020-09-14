Tarihteki En Feci 14 Kraliyet Düğünü

Kraliyet düğünlerinin hep dillere destan ve görkemli olduğunu düşündünüz. Ancak hepsi böyle değil.

Kraliyet düğünü denilince aklımızda her zaman masalsı, dillere destan bir düğün canlanır. Kraliyet düğünlerinin görkemli ve kusursuz olduğunu düşünürüz. Aslında bazı istisnalar hariç çoğu böyle. Mesela Prens Harry ve Meghan Markle’ın düğünü düşler ülkesinden gelmiş gibi. Ancak tüm kraliyet çiftleri onlar kadar şanslı değildi. Aslında, tarihteki en kötü kraliyet düğünlerinden bazıları, tamamen kraliyet ilkelerini içerenler düğünler. Bir damat neredeyse düğünü iptal etmek isterken, başka birisi ise düğün esnasında sağlık sorunuyla boğuşuyordu. Kim bu kraliyet mensupları? İşte tarihteki en kötü kraliyet düğünleri…

1.Kral IV. Felipe’nin düğünü, deforme olmuş bir çocuğa neden oldu





İspanya Kralı IV. Philip (Felipe) kendi yeğeniyle evlendi. İspanyol Hapsburg hanedanı, kalıtsal deformitelerin ailedeki çok sayıda çocuğu öldürdüğü noktaya kadar tehlikeli bir şekilde varlığını sürdürdü.

Düğün, genetik anormallikler nedeniyle trajik bir şekilde yaşamını kaybeden Kral II. Carlos’un (II. Charles) doğumuna sebebiyet verdi. II. Charles, büyülenmiş olarak da biliniyordu. Öte yandan Carlos, Kral IV. Felipe ve eşinin hayatta kalan tek çocuklarıydı. İspanyollar Carlos’un doğumunun ardından büyük kutlamalar yaptılar. Nitekim Carlos, akraba evliliğinden dolayı hem fiziksel hem de zihinsel olarak engelliydi. Dudağında deformasyon bulunuyor, yemek yiyemiyordu. Ayrıca zeka geriliğinden de muzdaripti. II.Carlos’un durumu da bunun acı bir örneğiydi. Carlos İspanyol tarihinde Büyülü (El Hechizado) olarak biliniyor. Popüler bir inanca göre engelliliğinin sebebi akraba evlilikleri değil krala yapılan büyüdür. Carlos, İspanyol İmparatorluğu’nun son Habsburg hükümdarıydı.

2. Kral IV. George düğün esnasında sunaktayken sarhoştu ve ağlıyordu





1795’te, Galler Prensi George ( Kral George IV) kuzeni Brunswick Prensesi Caroline ile evlendi. Bu, o dönemdeki birçok kraliyet evliliği gibi bir aşk evliliği değildi, siyasiydi. George’un bazı borçlarını ödemek için yardıma ihtiyacı vardı ve Caroline da bu borçları ödeyebilecek kadar varlıklıydı.

George ilk kez gelini gördüğünde ise; “Ben iyi değilim, bana bir bardak brendi getirin!” diye bağırdı. Ardından ise sürekli içti. Düğün günlerinde, George o kadar sarhoştu ki tek başına ayakta duramıyordu. Düğün esnasında sunakta iki dükün yardımıyla ayakta durabiliyordu. Hatta bir ara açıkça ağladı.

3. Kral VIII. Henry’nin 6 düğünü de felaketti







Dillere destan İngiltere Kralı VIII.Henry’nin düğünlerinin hemen hemen hepsi bir felaketle sonuçlandı. Ölen kardeşinin dul eşiyle yaptığı ilk düğünü, Henry’nin Katolik Kilisesi ile bin yıllık bir ittifakı bozması ve İngiliz Reformunu tetiklemesi ile sona erdi. Hamile Anne Boleyn ile yaptığı ikinci düğünü ise Anne Boleyn ona bir oğul veremeyince kötü sonuçlandı. Anne Boleyn, vatana ihanetten mahkum edildi ve başı kesildi. Üçüncü gelini Jane Seymour doğum yaptıktan dokuz gün sonra öldü.

Henry’nin dördüncü gelini, Cleves’li Anne ile olan evliliği de uzun sürmedi. Henry, düğünden sadece 6 ay sonra onu “iğrenç” bulmaya başladı ve ondan boşandı. Beşinci gelin o kadar şanslı değildi. Catherine Howard, Anne Boleyn’in kuzeniydi ve ayrıca kralı aldattığı iddiasıyla başı kesildi. Henry’nin altıncı karısı Catherine Parr ise Henry’nin son karısıydı.

4. Prenses Diana ve Prens Charles evlilikten vazgeçmek istedi







Diana Spencer, 29 Temmuz 1981’de Galler Prensi Charles olan düğününden birkaç gün önce büyük sorunlar yaşadı. Diana düğünü neredeyse iptal ediyordu.

“Ben bunu yapamam, onunla evlenemem bu kesinlikle inanılmaz” diye kız kardeşine durumu anlatmıştı. Diana, Charles’ın hala gizlice metresi Camilla Parker Bowles ile birlikte olduğundan şüpheleniyordu. Bu sorun aşıldı. Ancak düğünden önce Diana, parfümünün bir kısmını gelinliğinin üzerine döktü ve gözle görülür bir leke kaldı. Makyözü ise, yürürken lekeli noktayı tutmasını ve bir şey saklamak yerine sadece elbisesini tutuyormuş gibi görünmesini önerdi.

Diana, bu düğün için tereddütte olan tek kişi değildi. 1994’te Charles samimi bir röportajında, otoriter babası Prens Philip tarafından düğüne zorlandığını açıkladı.

5. Naverra Kralı IV. Henri’nin düğünü katliama dönüştü







18 Ağustos 1572’de bir Fransız prenses Navarre kralı ile evlendi. Kraliyet düğünü, Fransa tarihindeki en kötü katliamlardan birine dönüştü.

Düğün, Fransa’da Protestanlar ve Roma Katolikleri arasında olan Wars of Religion sırasında meydana geldi. Savaş, Paris’i anında ikiye böldü. Çünkü reformasyonun en karanlık günlerinde gelin ve damat farklı inançları sahipti. Kraliçe Catherine de Medici’nin kızı ve Fransa kralının kız kardeşi olan Fransız Margaret, Katolik olarak yetiştirilmişti. Damadı Navarre Kralı Henry ise Huguenot olarak da bilinen bir Protestandı. Kraliyet Katolikleri, düğünü bir fırsat olarak gördü, çünkü birçok zengin protestan etkinlik için Paris’e gelmişti.

İkili halka açık bir törenle evlendikten birkaç gün sonra, kraliçe tarafından gönderilen Katolikler harekete geçti. Aziz Bartholomew Günü Katliamı olarak bilinen olayda en az 3 bin Huguenot katledildi. Korkunç olay, evliliğin iptaline neden olmadı. Yirmi yıl sonra damat ise Fransa Kralı IV. Henry oldu.

6. Kral James VI’nın balayı cadı avıyla geçti





1589’da İskoçya Kralı VI. James, müstakbel gelini Danimarka’lı Anne ile tanışmak için denizi aştı. Ancak dönüş yolunda fırtınalar neredeyse gemiyi batıracaktı. James, cadıların onu öldürmeye çalıştığı fikrine takıntılı hale geldi ve İskoçya’ya döner dönmez bir cadı avına başladı.

Kral VI. James, Geillis Duncan adlı bir kadını kendisini ve gelinini büyülemekle suçladı. (Büyücülükle suçlanan Outlander karkateri de bu kişiden ilham alınarak kurgulandı) James’in cadı zulmü, kralın suçlu cadıları itirafa zorlamak için şahsen işkence yaptığı Kuzey Berwick cadı duruşmalarına kadar büyüdü.

7. Marie Antoinette’in gelinliği ona uymadı





Marie Antoinette, 1770’de Fransız tahtının varisi ile evlenmek için Avusturya’yı terk etti. Bu tarihte Marie Antoinette henüz 14 yaşındaydı. Fransa kralı XVI.Louis’i neredeyse hiç tanımıyordu. Fransızlar, yabancı gelin için pırlantalarla kaplı özenle hazırlanmış beyaz ve gümüş bir elbise hazırladı ancak bu elbise Marie Antoinette’ye uymadı. Terziler genç gelinin ölçülerini yanlış hesaplamıştı ve elbise ona çok küçüktü. Marie Antoinette, skandal olarak kabul edilen elbisesinin arkasında kocaman bir boşlukla ( çünkü fermuarı kapanmamştı) koridorda yürüdü. Ancak bu bu düğünün en kötü sonucu değildi. Evliliği, sonunda hakaret edilen kraliçeyi Fransız Devrimi sırasında kafasını kaybettiği giyotine kadar götürdü.

8. Saxe-Gotha Prensesi Augusta, kayınvalidesinin üzerine kustu





Saxe-Gotha Prensesi Augusta düğün gününde gergindi. 1736’da Britanya’ya gitmek için Almanya’dan ayrılmıştı. Augusta, Birleşik Krallık’ın varisi Prens Frederick ile evlenecekti. Augusta sadece 16 yaşındaydı, prens ise neredeyse 30 yaşındaydı. Düğünlerinden önce sadece bir kez görüşmüşlerdi ve genç gelin hiç İngilizce bilmiyordu. Tüm bunlar Augusta’nın düğünün gününde çok daha gergin hissetmesine neden oldu ve Augusta, hem elbisesine hem de Kraliçe Caroline’un üzerine kustu.

9. Kral II. Edward, gelin yerine erkek sevgilisini öptü





1308’de İngiltere Kralı II. Edward, Isabella adında henüz çocuk olan bir Fransız prensesle evlendi. O zamanlar Isabella sadece 12 yaşındaydı ve yeni kocası düğünde başka birini öptüğünde muhtemelen olanların farkında değildi. Asıl şok edici olan ise kralın gelin yerine başka bir adamı öpmesiydi.

II. Edward’ın eş cinsel olduğu biliniyordu. Bu nedenle de düğününde öptüğü Piers Gaveston adlı şövalyeyle ilişkisini gizlemeye gerek duymadı. Isabella ise uzun yıllar sonra belki de bu düğün gününün intikamını alarak, Edward’ı görevden aldı ve tahtı kendisi için ele geçirdi.

10. Kral Harthacnut Lambeth’te bir kraliyet düğünü sırasında hayatını kaybetti





Danimarka ve İngiltere hükümdarı Kral Harthacnut, 1042’de bir düğünün en unutulmaz misafiri oldu. Kral bir kadeh kaldırırken, aniden yaşamını yitirdi. Harthacnut, İngiltere’nin son İskandinav hükümdarıydı ve yerine “Fatih” Edward geçti.



11. Roma İmparatoru Maximilian, mirasçıları ile doğmamış çocuklar arasında evlilikler düzenledi





Geçmişte kraliyet mensupları, daha çocukken mirasçıları için evlilikler düzenlerdi. Ancak 1506 tarihinde bu konuda inanılmaz bir şey yaşandı. Henüz doğmamış bir çocuk için evlilik anlaşması yapıldı.

O yıl Kutsal Roma İmparatoru Maximilian, mirasçıları ile Macaristan Kralı Vladislas ve Bohemya arasında bir evlilik ayarladı. İttifak, iki kraliyet ailesi arasında yoğun bağlar yarattı ancak ağır bir bedeli oldu. İlk düğünde, Maximilian’ın o sırada üç yaşında olan torunu Ferdinand’la Vladislas’ın kızı Anna’nın evleneceğine söz verildi. İkinci düğünde, Maximilian’ın henüz bebek olan torunu Mary, Vladislas’ın karısının karnındaki fetüsle evlenecekti. Tabii eğer doğacak çocuk erkek olursa. Görücü usulü evlilikler 1515 yılında yapıldı.



12. Wessex Kralı Alfred, bağırsak sorunuyla başa çıkmaya çalıştı





Wessex Kralı Büyük Alfred, 868’de evlendiğinde 19 yaşındaydı ve hemoroid hastasıydı. Düğününden önceki gece Alfred hemoroitlerini daha az ağrılı bir hastalıkla değiştirmesi için Tanrı’ya dua etti. Bunun yerine, Alfred çok daha kötü bir problemle uyandı; hemoroidlerden bile daha kötü olan bir bağırsak sorunu. Bugün tarihçiler, bu hastalığın muhtemelen Crohn hastalığı olduğundan şüpheleniyorlar.



13. Kral VIII. Edward, Amerikalı gelini için imparatorluğundan vazgeçti







1936’da Kral VIII. Edward, güçlü bir İngiliz İmparatorluğu’na hükmediyordu. İngiliz İmparatorluğu en güçlü dönemlerinden birindeydi. Ancak tüm bu hükümdarlıktan vazgeçti. Bunun nedeni ise kralın Wallis Simpson adlı bir Amerikalı ile evlenmek istemesiydi. Olay, Simpson daha önce de bir evlilik yapmış olduğu için İngiliz monarşisinde bir kriz yarattı. Edward evlilik için tahttan vazgeçmesine rağmen, unvanlarını tamamen kaybetmedi. Çift, Windsor Dükü ve Düşesi olarak biliniyordu ve Edward’ın 1972’deki ölümüne kadar evli kaldılar.

14. Kraliçe Elizabeth’in tacı kırıldı







20 Kasım 1947’de Prenses Elizabeth, düğününde ünlü tacını giymeyi planlıyordu. 1919’da elmas, altın ve gümüşten yapılan özenli taç, kraliyet ailesinde uzun bir geçmişe sahipti. Ancak düğünün sabahı bir felaket oldu. Düğün sabahı Prenses Elizabeth’in tacı kırıldı. Ancak derhal, ilk yapıldığı yere gönderildi. Taç tamir ettirildi ve ardından Prenses Elizabeth düğününde tacını takabildi.