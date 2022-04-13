Stephen Hawking'in korkutan kehanetleri: Dünyanın sonu yaklaşıyor

76 yaşındaki dünyaca ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti. Dünyaca ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörü olan Stephen Hawking, bilim dünyasına kattıkları kadar dünyada ilerleyen yıllarda yaşanacaklarla ilgili söylediği kehanetlerle de akıllara kazınmıştı. İşte o kehanetler...

KÜRESEL ISINMA GERİ DÖNÜLEMEYECEK BİR NOKTAYA GELECEKKüresel ısınmanın karşı karşıya kaldığımız en büyük tehditlerden biri olduğuna dikkat çeken Hawking, şunları söylemişti: 'Küresel ısınmanın geri döndürülemeyeceği son noktaya çok yaklaştık. Trump’ın hamlesi, Dünya’yı 250 decerelik ve sülfirik asit yağmurlarının yaşandığı Venüs haline gelmenin eşiğine getirebilir.' 'Şimdi harekete geçersek önleyebiliriz. İklim değişikliğinin belirtilerini inkar ederek ve Paris İklim Anlaşması’ndan çıkarak Donald Trump, güzel gezegenimize kaçınılamaz çevresel zararlar verebilir ve bizim için, çocuklarımız için doğal yaşamımızı tehlikeye sokabilir.''DÜNYADAKİ SON ZAMANLARIMIZ'Çevresel sorunların ve insani çatışmalarının çözülüp çözülmeyeceğine yönelik görüşü sorulan Hawking, dünyadaki günlerimizin sayılı olduğunu ifade ederek, karamsar konuşmuştu: “Evrimin insan genomununa açgözlülük ve saldırganlığı yerleştirmesinden korkuyorum. Çatışmanın azalacağına dair belirti yok ve askerileştirilmiş teknolojinin ve kitle imha silahlarının gelişimi bu felakete yol açabilir. İnsan ırkının kurtuluşu için en büyük umut, uzaydaki bağımsız koloniler olabilir.” tephen Hawking, BBC'ye verdiği bir röportajda da insanlığın Dünya'daki vaktinin kısaldığını belirtmişti. Stephen Hawking, iklim değişikliği, astroid çarpması, salgın hastalıklar ve aşırı nüfusun Dünya'da kalınması durumunda insanlığı yok edeceğini iddia etmişti.

Dünyaca ünlü fizikçi Stephen Hawking, insanın saldırganlık içgüdüsünün teknoloji nedeniyle ilerleyen yıllarda bir yıkıma dönüşebileceğini söyleyerek, tehlikeyi bertaraf etmek için bir 'dünya hükümeti'nin kurulmasını önermişti.

DÜNYAYA DEV ASTEROİD ÇARPACAKNorveç'te katıldığı bir panelde de dünyanın sonu geleceğini 'Bilim kurgu değil fizik, Dünya'ya eninde sonunda asteroid çarpacak.' diyerek doğrudan söylemişti.Uzaya çıkmak ve uzayda yayılmanın insanlığı geleceğini değiştireceğini düşünen Stephen Hawking; 'Şüphe yok ki yeni bir uzay çağının eşiğinde duruyoruz. İnsan kolonileri ve gezegenler arası seyahat artık bilim kurgudan ibaret değil ve pekala bilimsel bir gerçeklik olarak görülebilir.' demişti.Stephen Hawking, verdiği bir demeçte de Güneş Sistemi'nin dışında yer alan Alpha Cenaturi yıldız sisteminden 20 yıl içinde haber geleceğini söylemişti.

Stephen Hawking, Dünya'ya 4.37 ışık yılı uzaklıkta bulunan Alpha Centauri'ye ışık hızının yüzde yirmisine ulaşacak olan lazer ışınlarıyla iletilmesini planladığı çipler gönderdiği projeyi örnek göstermişti.

STEPHEN HAWKİNG HAKKINDA BİLİNMEYENLERStephen Hawking 1960'ların başında 21 yaşındayken tedavisi olmayan Amyotrofik lateral skleroz (ALS) hastalığına yakalandı. Motor nöronların zamanla yüzde seksenini öldürerek sinir sistemini felç eden; ancak beynin zihinsel faaliyetlerine dokunmayan bu hastalık, Hawking'i tekerlekli sandalyede yaşamaya mahkûm etti.Ünlü bilim insanı, 1985 yılından bu yana sesini de yitirmiş olduğu için, koltuğuna yerleştirilmiş, yazıları sese dönüştürebilen bilgisayarı sayesinde insanlarla iletişim kurabildi. Hawking, bilimsel uğraşlarında ve günlük yaşantısında çevresinden ve ailesinden büyük destek gördü25 Kasım tarihinde Vatikan'da "Evrenin Kaynağı" başlıklı bir konferans verdi ve Papa Francis ile görüştü. 1942 yılında İngiltere'nin Oxford kentinde doğan Steven Hawking, kuantum fiziği ve kara delikler üzerine yaptığı çok kapsamlı çalışmalarla tanındı.Bilimsel araştırmaları 40'ın üzerinde dünya diline çevrilen Stephen Hawking, bilim çevrelerinde Albert Einstein'dan sonraki en büyük dahi olarak görülmektedir.