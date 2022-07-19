Sivrisinekler Neden Bazı İnsanları Daha Çok Isırıyor?

Sivrisinekler, her yıl binlerce insanın ölümüne neden oluyor! Üstelik bazı insanları ısırmak sivrisinekler için daha cazip

Yaz mevsimi, pek çok insanın favorisi. Güneşli ve güzel günler, açık hava etkinlikleri, deniz… Ancak yaz mevsiminin beraberinde getirdiği bazı sorunlar da var. Örneğin aşırı ve bunaltıcı sıcaklar yaz mevsimine dair şikâyetlerin başında geliyor. Ancak, bu mevsimde ortaya çıkan ve çok daha can sıkıcı bir sorun var: Sivrisinekler! Üstelik yaz aylarında ortaya çıkarak uykusuz gecelerin temel sebebi haline gelen sivrisinekler, can sıkıcı oldukları kadar tehlikeliler de!

Sivrisinekler ve sebep oldukları hastalıklar, tarih boyunca milyonlarca insanın yaşamını kaybetmesine neden oldu! Ayrıca istatistiklere göre sivrisinek, insanlar için en ölümcül canlı! Sivrisinekler, 2018 yılında yaklaşık 725 bin insanın ölümüne sebep oldu. 2020 yılında ise bu sayı 627 bin civarındaydı! Kısacası, sivrisinekler taşıdıkları pek çok hastalık sebebiyle, her yıl binlerce insanın yaşamını kaybetmesine neden oluyor. Bu sebeple, bir sivrisinek ile karşı karşıya geldiğinizde, dikkatli olmanızda fayda var! Peki ama sivrisinekler, insanları neden ısırıyor? Daha da ilginci, neden özel olarak bazı insanları daha çok ısırıyor? Bilim insanları yaptıkları çalışmalar ışığında bu ilginç soruların yanıtı veriyorlar. İşte, sivrisineklerin bazı insanları daha fazla ısırmasının nedenleri…

Hem erkek hem de dişi sivrisinekler diğer canlıları ısırmadan yaşayabiliyor

Ancak özellikle dişi sivrisinekler, üreme döngülerini tamamlayabilmek için kana ihtiyaç duyuyor! Bu sebeple insanları ısıran sivrisinekler başta Batı Nil virüsü, Zika virüsü, dang humması ve sarıhumma gibi hastalık ve virüsleri insanlara bulaştırıyor. Böylece çok sayıda insanın yaşamını kaybetmesine neden oluyor. Ayrıca yaklaşık yüz yıl önce, sivrisineklerin karbondioksite karşı önemli zaafı olduğu keşfedildi! Yine de karbondioksite olan düşkünlükleri, sivrisineklerin neden bazı insanları daha fazla ısırdığını açıklamak için yeteli değil. Yani bazı insanları sivrisinekler için daha çekici kılan başka faktörler de var