Sıradan kadınlar nasıl sadist Nazi askerlerine dönüştü?

YAHUDİLER, LEZBİYENLER, SEKS İŞÇİLERİ VE SİYASİ SUÇLULAR

Tarihçiler, Ravensbrück’teki 3 bin 500 kadın muhafızın çalıştığını düşünüyor. Bu kadınların birçoğu daha sonra Auschwitz-Birkenau ve Bergen-Belsen gibi ölüm kamplarına transfer oldu. Sıradan kadınlardan korkunç insanlara dönüştüler ve bu onlara çok büyük bir güç verdi.

Ravensbrück, Nazi Almanya'sının kadınlara özel en büyük kampıydı. Avrupa'nın her yerinden 120 binden fazla kadın burada hapsedildi. Birçoğu, Hitler’e karşı düşünceleri bulunan siyasi direnişçilerden oluyordu. Diğerleri Nazi toplumu için "uygunsuz" görüldü: Yahudiler, lezbiyenler, seks işçileri veya evsiz kadınlar.