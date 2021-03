İnsanlık tarihinin ilk şifacıları kuşkusuz Şamanlardır. Şaman geleneği geçmişten bu yana farklı tedavi yöntemleriyle adından söz ettirmiştir. Hatta yaptıkları ayinlerin izleri günümüze kadar ulaşmaktadır. Bu gelenek köklü bağlara ve mistik inançlara dayanıyor. Görünen dünyanın ötesini görebilen bu şifacılar, insanların iç dünyasının iyiye yönelik dönüşümüne ve şifalanmasına yardımcı oluyor.

1. Şamanlar doğaüstü varlıklar ve doğa ile yakın temasa geçebiliyorlar

Şamanlık, günümüze dek az sayıda kişi tarafıdan nesilden nesile aktarılarak kadim bir bilgelik olarak korunmuştur. Şamanlar, doğaüstü varlıklar ve doğa ile yakın temasa geçebilir, tüm bu çalışmalarının arkasında “ışığın koruyuculuğu” görevini üstlenirler. Bu dönüşüm zamanlarında görevli olarak dünyayı iyileştirmek ve ışığı yaymak gibi amaçlar edinirler. Kökeni çok eski tarihlere uzandığı düşünülen ve dünyanın pek çok bölgesinde varlığını sürdüren Şamanizm dünyayı ve yaşamı anlamlandırmak üzere oluşturulmuş geniş çaplı bir sistemdir. Şamanizm’de dünyada meydana gelen iklimsel, ekonomik ve biyolojik tüm sorunlar ruhlar dünyasının müdahalesi olarak açıklanır. Bu bağlamda sağlık ve hastalık kavramları da ruhlarla bağlantılıdır. Şamanizm’de insan ve tanrılar arasında özel bir bağ vardır; insan beden ve ruhtan oluşmuştur.

2. Şaman tedavi yöntemleri ile ışık kullanılarak iyileşme sağlanabiliyor buna Jera şifası ve Jera ruhu deniyor

Şamanların çalışmalarında ışık varlığının desteği ile iyileşme gerçekleşir. Jera şifasında da bu iyileşmeye aracı olan Jera ruhu enerjisidir. Bu teknik kadim ve güçlü bir şifa tekniğidir. Jera şifası yüksek boyuttan gelen ve doğanın güçlerini barındıran bir enerjidir. Kadim bir şaman şifası olan Jera, DNA boyutunda çalışarak fiziksel beden ve bağışıklık sistemi üzerinde güçlü etkiler sağlar. Fiziksel rahatsızlıklar üzerinde de oldukça etkilidir. Dört beden üzerinde de çalışarak, ruhsal, zihinsel, duygusal ve fiziksel bedenlerde iyileşme gerçekleşir. Birçok karanlık enerjiyi, birikmiş toksinleri ve zehirleri temizler, çakralar dengelenir, bağışıklık sistemini güçlendirir.

Uygulama yaklaşık 45 dakika sürer. Sırt üstü düz bir yere uzanılır, nefesler alınıp verilir ve uygulama esnasında gözler kapalıdır. Öncelikle enerji akışını sağlamak üzere bedenin belirli yerlerine dokunulur. Enerji kanalları açıldıktan sonra Jera enerjisi beden üzerinde çalışmaya başlar. Birçok enerji terapisinden farklı olarak elle dokunarak enerji verilmez, Jera ile konuşarak beden üzerinde çalışması sağlanır. Tedavi uygulanan her kişinin kendine özgü deneyimleri olur. Arınma tamamlandıktan sonra yüksek titreşimli pozitif enerjileri, koşulsuz sevgi, neşe, çoşku, haz, bolluk, yaratıcılık, sağlık, ışık ve kişiye özel ihtiyacı olanlar yüklenir.

Çalışma sırasında kişi uyku ile uyanıklık arasında kalır, her kişinin deneyimi ve yolculuğu farklıdır. Genellikle kişi vücudunda Jera’nın çalıştığı noktaları hissedebilir, vizyon veya güç hayvanını görebilir veya doğaüstü bir varlığın üzerinde çalıştığını hisseder. Yoğun bir sıcaklık veya serinlik hissedilir, ellerde karıncalanma ve uyuşma hissi olur. Her uygulamada olduğu gibi çalışmanın anlaşılması ve sindirilmesi birkaç gün alabilir.

3. Şamanlar masaj ve akupunktur ile göğüs hastalıklarını tedavi edebiliyor

Şaman toplumun sağlığını korumak için ruhu tedavi eder, hastalığı önlemeye çalışır. Şamanlar toplumsal açıdan kendini kabul ettirmiş, öteki dünyayla iletişim kurabilen kişilerdir. Güçlerini yardımcı ruhları çağırıp kullanarak ya da kendi ruhlarını öteki dünyaya göndererek kullanırlar. Kuramsal olarak kendi çıkarları için harekete geçmez, toplumsal olaylarda yer alırlar. Ancak “şaman” adı büyücü, sağaltıcı, sihirbaz, kâhin gibi farklı kavramların bütünü için kullanılmaktadır. Şamanlar ruhlarını fiziksel dünyadan ayırarak ruhlar âlemine geçebilmesi, diğer ruhlarla iletişim kurabilmesi ile diğer şifacılardan ayrılmaktadır. Pek çok Şaman kültüründe bitkiler, masaj veya akupunktur gibi fiziksel tedavi yöntemleri ile hastalıkların iyileştirildiği biliniyor.

4. Şamanlar tedavi esnasında ruhları çağırmak için davul, kopuz, kamçı, su gibi aracılar kullanıyorlar

Şamanlar, tedavi sırasında farklı materyalleri kullanıyorlar. Kendilerine yardımcı olması için ruhları çağırmak amacıyla davul, kopuz, kamçı, su gibi aracılardan yararlanıyorlar. İyileştirme işleminde üç temel yapı vardır; şaman, hasta ve seyirciler. Seyirciler şamanların kamusal bir görevi yerine getirdiğinin işareti olarak görülebilir. Tedavinin bitiminde tüm topluluk bir araya getirilir, hastanın iyileştiği ilan edilir. Müzik ve dans ile kutlama yapılır. Bu ritüel iyileştirme işleminin önemli bir parçasıdır.

5. Şaman olmak için üç yol bulunuyor

Şaman olmak için üç yol izlenmesi gerekir: birinci yol kendiliğinden tanrısal olarak, ikinci yol etkin bir arayış sonucunda, üçüncüsü ise miras yoluyla gerçekleşir. Bu üç yol bazı topluluklarda bir arada görülebilir. Birinci yol; şaman olmaya yönelik bireysel istek üzerinden şekillenmektedir. Kendiliğinden seçimin, Şamanizm’in doğrudan iktidara bağlı olmadığı toplumda gözlendiği belirtilmektedir. Kolombiya’daki Guajiro yerlileri kendiliğinden şaman olarak seçilen toplumlara örnek olarak gösterilmektedir. Miras yoluyla, atadan gelen Şamanizm’in ise hiyerarşik topluluklarda görüldüğü belirtilmektedir.

Bazı Sibirya klanlarında şaman öldüğünde yerine, ona yardımcı olan erkek torunu geçer. Toplumda yer alan kişinin Şamanlığa geçişi çoğu zaman rüyalar, hastalıklar, garip tutumlar veya tuhaf karşılaşmalar gibi işaretlerin birikmesi ile gözlemlenmektedir. Kendiliğinden seçimde ise kişi yukarıda bahsi geçen işaretleri arayıp, toplamaktadır. İşaretlere ulaşmak için gerekirse diyet yapmakta veya kendini yaralamaktadır. Miras yoluyla geçişlerde ise kişinin mutlaka Şaman soyundan gelmesi gerekmektedir. Görüldüğü üzere Şamanizm uygulamaları aslında toplumun gereksinimleri üzerinden şekillenmektedir.

6. Şaman tedavi yöntemleri dünyada; gökyüzü, yeryüzü ve yeraltı olmak üzere üç kozmos düzeyi olduğunu açıklar

Şaman uygulamalarında dünyada gökyüzü, yeryüzü ve yeraltı olmak üzere üç kozmos düzeyi olduğu düşünülmektedir. Kuzey Asya halklarında insanın 3 canı olduğuna inanılmaktadır. Bir insan ölünce üç kozmos düzeyine, üç canı ayrılmakta, biri cesedin yanında kalmakta, ikincisi gölgeler diyarına gitmekte, üçüncüsü de göğe çıkmaktadır. Hastalananlarda ise Şaman, hastanın kaçan ya da çalınan ruhunu her yerde arar, hiçbir yerde bulunmazsa can Erlik’in (yeraltında) tutsağıdır ve Şaman onu gölgeler diyarında arar. Hastanın canı kötü ruh tarafından çalındığı halde bu ruh yeraltı âleminde değil göğün en yüksek katlarında kovalanır. Şamanın, hastanın canını kötü ruhların neden olduğu kirlenmeden temizlemek için göğe götürdüğüne inanılmaktadır.

7. Şamanların hastalıkları tedavi ederken temel dayanakları evrendeki her şeyin bir ruhu olduğu inancıdır

Şamanların hastalıkları tedavi ederken temel dayanakları evrendeki her şeyin bir ruhu olduğu inancıdır. Tedavide temel amaç kötü ruhların insanlara verdiği zararı önlemektir. Bu hastalık kuramı doğrultusunda tedavi, ruhun geri dönüşümünü sağlama ve hastalık yapan unsuru bedenin dışına atma şeklinde görülmektedir. Bazı şaman toplumlarında yaralı noktaya ve vücuda masaj yapılır.

8. ‘Korkutma’ ritüeli şaman tedavi yöntemleri içinde en ilginç olanı olabilir

Temel amaç kötü ruhu bedenden uzaklaştırmak olduğundan tedavi sırasında kullanılan bir diğer yöntem korkutmadır. Şamanın tedavi sırasında titreme ile sarsılma, dans etme, ateşle iyileştirme (şamanın bedeninden çıkan ateş hastayı sarar ve iyileştirir), bedenden kut çalınmışsa hayvan kurban etme, bedene kötü ruh girmişse, bu ruhu başka bir şeye (hayvan, hayvan iskeleti, cansız nesneler gibi) göçürme gibi yöntemler kullandığı da görülmektedir.

9. ‘Kurban verme’ ritüeli en dikkat çeken şaman tedavilerinden biridir

Kötü ruhlardan kurtulmak için kurban verme sık kullanılan bir diğer yöntemdir. Bu kurban kanlı veya kansız olabilmektedir. At en önemli kurbanlardandır. Kurban edilen atların renklerine göre, iyi geldiği hastalıklar değişmektedir. Gök at baş hastalıkları, boz at karın ve göğüs hastalıkları, doru at verem, sarımtırak atlar da romatizma için kurban edilmektedir. Bir diğer kurban da kansız kurbanlardır. Saçı (topluluğun kendi emeğiyle kazandığı en kıymetli ve kutlu saydığı nimetlerden biridir; bu süt, kımız, yağ, buğday, darı, şarap, para olabilir) ağaçlara ya da şaman davuluna bağlanan bez parçaları, kımız serpme gibi törenler kansız kurbanlar olarak kabul edilmektedir. Evlenme töreninde saçı olarak para, buğday, darı saçmak gibi adetler günümüzde hala devam etmektedir.