banner875
banner885
“Birilerinin canı yanmadan önlem alınmalı”
“Birilerinin canı yanmadan önlem alınmalı”
9 0
Ralli’de finalin adı Aveon Sigorta Rallisi oldu
Ralli’de finalin adı Aveon Sigorta Rallisi oldu
14 0
 
Yarasalarda yeni virüs
Yarasalarda yeni virüs
13 0
Trafikte eğitim şart
Trafikte eğitim şart
14 0
İspanya'dan 7 gollü şov
İspanya'dan 7 gollü şov
14 0
Avcılar isyanda
Avcılar isyanda
23 0
Okullarda salgın hastalık paniği
Okullarda salgın hastalık paniği
21 0
banner878

Sahile vuran devasa el iskeleti paniğe yol açtı

banner476

Brezilya’da bir çift, sahilde yürürken uzun kemikli parmakları olan dev bir el iskeleti bulundu. Söz konusu olay, elin dünya dışı bir varlığa ait olduğuna dair spekülasyonlara yol açtı. Ancak, bilim insanları elin günümüzden 50 milyon yıl önce yaşayan ve insanlarla ortak ataya sahip bir deniz memelisine ait olabileceğini açıkladı

banner825
Sahile vuran devasa el iskeleti paniğe yol açtı

 

Brezilya'da bir kumsalda karaya vuran bir iskelet el kuma gömülü halde bölgede dolaşan bir çift tarafından bulundu.  


Sahile vuran devasa el iskeleti paniğe yol açtı: Uzaylılara mı ait? - 2

UZAYLI ELİNE BENZETİLDİ

Söz konusu el, halk arasında dünya dışı bir varlığa ait olduğuna dair iddialar nedeniyle korkuya neden oldu.


Sahile vuran devasa el iskeleti paniğe yol açtı: Uzaylılara mı ait? - 3

50 MİLYON YIL ÖNCE YAŞAYAN BİR DENİZ CANLISINA AİT

Tuhaf bir şekilde uzun olan el iskeletini bulan Leticia Gomes Santiago ve erkek arkadaşı Devanir Souza yetkililere haber verdi. 


Sahile vuran devasa el iskeleti paniğe yol açtı: Uzaylılara mı ait? - 4

Elin görüntülerini inceleyen deniz biyoloğu Eric Comin, iskeletin balinalar ve yunuslara içeren aynı atadan gelen ve suda yaşayan memeli türlerine denilen cetacean sınıfından bir canlıya ait olduğunu söyledi.


Sahile vuran devasa el iskeleti paniğe yol açtı: Uzaylılara mı ait? - 5

Comin, “Halk eli, uzaylı eline benzetse de, 50 milyon yıl önce karada yürüyen balina atalarının bu şekile ellei vardı. Bir balinanın veya yunusun yüzgeçlerinin parmaklar arası etinin altında beş parmak  bulunur. Bu, insanlarda, amfibilerde ve birçok başka hayvanda de böyledir ve onların ortak bir ataya sahip olduğunu gösterir” diye konuştu. 


Sahile vuran devasa el iskeleti paniğe yol açtı: Uzaylılara mı ait? - 6

Diğer taraftan, iskelet el, 20 Kasım'da Brezilya'nın São Paulo Eyaleti, Ilha Comprida'da bulundu. Çift, eli videoya aldı ve büyük boyutunu göstermek için terliklerini kemikli parmakları olan ürkütücü elin yanına yerleştirdi.


Sahile vuran devasa el iskeleti paniğe yol açtı: Uzaylılara mı ait? - 7

Santiago, "Çok büyük. Hangi hayvan olduğunu bilmiyoruz, eğer bir uzaylıysa daha da kötüsü” yorumunu yaparak bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı.


Sahile vuran devasa el iskeleti paniğe yol açtı: Uzaylılara mı ait? - 8

Comin,, sahilde hayvan kalıntıları bulan herkesin bölgenin çevre ajansı Cananéia Araştırma Enstitüsü'ne (IPEC) haber vermesi gerektiğini de sözlerine ekledi.



Sahile vuran devasa el iskeleti paniğe yol açtı: Uzaylılara mı ait? - 10
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.