Sağlıklı Yağlar İçeren 10 Gıda

Bazı besinler içerdikleri doğal yağlar sayesinde vücutlarımıza fayda sağlarlar. Peki ama doğal yağ içeren besinler hangileri? Sağlıklı yağ içeren yiyecekler nelerdir? İşte detaylar...

Yağlar, vücudun enerji ihtiyacının yanında A, D, E ve K gibi vitaminlerin emilimini sağlamaktadır. Karbonhidratlarla alınamayan enerji iihtiyacında devreye girmektedir. Vücutta üretilemeyen yağ asitlerinin alınmasını sağlamakta, büyüme ve gelişmeyi etkilemektedir. Sindirim sisteminin doğru çalışmasına da katkı sağladığı gibi hücre zarı ve derinin esnekliğini de sağlamaktadır.





Sağlıklı yağ içeren yiyecekler nelerdir?

1. Avokado

2. Peynir



3. Bitter Çikolata

4. Yumurta

5. Balık Yağı

6. Fındık

7. Chia tohumları

8. Sızma Zeytinyağı

9. Hindistan Cevizi

10. Doğal Yoğurt