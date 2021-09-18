Pek Çok Kişiyi Ölüme Götüren 4 Amerikan Tarikatı

Bir tarikat üyesi yüzlerce insanı intihara sürükleyebilir mi? Amerika'nın karanlık tarikat dönemi, kendini peygamber ilan edenlerden uzay gemisi ile cennete gideceklerine inanan çeşitli grupları konu ediniyor.

American Horror Story’ye konu olan Amerikan tarikatları 90’lı yıllarda yaşanan olaylara dikkat çekti. Tarikatların ütopik dünyaları insanlara özgürlük adı altında çeşitli vaatlerde bulunuyordu. Bu özgürlük zaman içinde tehlikeli bir yola girdi ve çoğu tarikatta ölümle sonuçlandı. Bu yazımızda çok şaşıracağınız detaylarla 4 faklı tarikatı inceledik! İşte insanları ölüme götüren tarikatlar.

1. The Peoples Temple (1955 – 1978)

Jim Jones adındaki tarikat liderinin kurduğu the Peoples Temple, özgürlükçü ve adaletçi bir tarikat profili çiziyordu. Kısa sürede sayısı artan tarikat üyeleri için geniş bir arazi satın alındı ve bir köy inşa edildi. Tarikatın günümüzde halen konuşuyor olmasının sebebi ise 900’dan fazla tarikat üyesinin toplu intiharı oldu. Tarikat üyelerine kendini peygamber olarak benimseten Jones, elindeki bu gücü takıntılı bir şekilde koruyordu. Jonestown adını verdiği kendi köyünde tam anlamıyla bir hükümdarlık sürüyordu. Tarikat üyelerinin pasaportlarına ve paralarına el koyarak onlara şantaj yapmaya başladı. Kendine itiraz edenleri ise ölesiye döverek ölümle tehdit ediyordu. Tarikat üyelerinin yaptıkları ritüeller ise çok daha ilginçti. Üyeler toplu intiharları bir ritüel gibi prova ediyordu. Jones’un insanlara yaptığı eziyet polisin de araştırmasını gerektirince intihar planını gerçekleştirmeye başladı. Tarikat üyelerine içinde siyanür bulunan bir içki içmeyi emretti. Bu emre itaat eden 304’ü 18 yaş altında olan toplam 900’ü aşkın tarikat üyesi hayatını kaybetti. Jones’un ise kendi kafasına sıkarak intihar ettiği tahmin ediliyor.

2. The Branch Davidians (1955 – 1993)

The Branch Davidians, 1955’te Benjamin Roden tarafından kurulan dini bir tarikat. Kendilerini başka bir dini tarikatın devamı olarak tanımlıyorlardı. Dönemim tarikat lideriDavid Koresh kendini bir peygamber zannediyordu ve ona göre reşit olmayan ve evli kadınlar dahil bütün kadınlar onun manevi eşleriydi. Bu dini tarikat kıyametin yakın olduğunu düşünüyordu ve bu nedenle de dünya sona ermeden hızlıca amaçlarını gerçekleştirmeliydiler. Tarikatın üyeleri için geniş bir çiftlik arazisi satın alındı fakat bu tarikat FBI tarafından fark edildi. Çiftlik evinde silah depolandığı haberini alan FBI buraya bir baskın düzenledi. Waco katliamı olarak kayıtlara geçen bu olay, tarikat ve FBI arası 50 gün süren bir soğuk çatışma ile başladı. 51. günün sonunda çiftliğe tanklarla giren FBI ajanlarını kötü bir sürpriz bekliyordu. Çiftlik göz yaşartıcı gazla doldurulup tarikat üyeleri tarafından ateşe verildi. Bu patlama 80’den fazla insanın ölümüyle sonuçlandı.

3. Sullivanians (1957 – 1991)

Saul B. Newton karısıyla beraber 1957’de Sullivan Enstitüsünü kurdu. Newton’a göre sosyal kaygıların sebebi çekirdek aile kurmaktı. Toplumun aile düzenine karşı bir alternatif geliştirmek için bu enstitü kuruldu. Bir terapist eğitimi olmasa da Newton burada bir terapist göreviyle çalışıyor ve çok eşli bir komün yarattığını iddia ediyordu. Etik kurallarını hiçe sayan buenstitüde herkes düzenli olarak birbiriyle ilişki yaşıyordu. Hattaenstitü kuralları gereği sadece tek bir kişiyle ilişki yaşamak yasaktı. Bu ilişkilerden doğan çocuklar ise sıkı yatılı okullara ve bakıcılara gönderildi. Tarikata dönüşen bu komünün kuralları oldukça baskıcıydı.Tüm üyeler, eski arkadaşları ve aile üyeleriyle bağlarını tamamen kesmeleri için baskı altındaydı.1970’lerde, yaklaşık 500 üyesi olan grup, Dördüncü Duvar adlı ilerici bir tiyatro komünü ile birleşti ve 1979’da Three Mile Island’daki nükleer erimenin ardından Orlando’ya taşındı. Fakat zamanla tarikatta yaşanan düşüş üyelerin tek tek ayrılmasıyla sonuçlandı.Sullivan Enstitüsü 1991’de Newton’un ölümüyle sona erdi.

4. Heaven’s Gate (1972 – 1997)

1972’de Marshall Applewhite ve Bonnie Nettles tarafından San Diego’da kurulan Heaven’s Gate isimli bir tarikat kuruldu. Tarikatın kurulma düşüncesi uzaylıların tarikat üyelerine uzay aracıyla “Cennetin Krallığına” eşlik edeceklerine dayanıyordu. Düşünce olarak çok saçma gelse de bu tarikatın üyeleri hızla arttı. İlk 20 tarikat üyesiyle başlayan topluluk, ilk olarak tarikat üyelerinedünyevi mülklerinden vazgeçmeyi, ailelerini terk etmeyi ve ortadan kaybolmayı dayatıyordu. İkna olan tarikat üyeleri tek tek ortadan kaybolmaya başladı. Polisin araştırmaları sonucu bu üyelerin göçebe bir hayat sürerek kamp yaptığı ortaya çıktı.Daha da ilginç olanı, kurucusuApplewhite dahil olmak üzere, tarikatın 18 erkek üyesinin 9’u hadım edilmişti. Bunun nedeni ise grupta bekarlığın zorunlu olmasıydı. Bu olaylar o zamanlar her ne kadar ses getirse deHeaven’s Gate tarikatının bugün bile konuşulmasının sebebi toplu intiharlar oldu. Mart 1997’de grup, bekledikleri uzaylı aracının dünyaya geleceğini düşündüler. Bunun nedeni de Hale-Bopp kuyruklu yıldızının dünyadan çıplak gözle görülebilir olmasıydı. Kuyruklu yıldızın görünmesiyle aynı zamana denk gelen bir intihar planlandı. Votka içtiler, sakinleştirici ilaçlar aldılar ve kafalarına bir plastik torba geçirerek intihar ettiler. İntihar öncesi kaydedilen bir videoda bir sonraki hayata geçmeyi çok isteyen üyeler çok mutlu olduklarını dile getiriyordu.