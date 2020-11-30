Önemli Doğa Olaylarının Habercisi 11 İşaret

Doğanın bizlere verdiği işaretleri doğru bir şekilde yorumlamayı biliyor musunuz? İşte doğa olaylarının habercisi olabilecek 11 işaret...

Birçok insan, doğa olaylarını önceden tahmin etmenin imkansız olduğunu düşünür. Ancak bu düşünce oldukça yanlış! Sanılanın aksine birçok doğa olayı, geçekleşmeden önce belli işaretler gönderir. Değişik bir gökyüzü rengi, tuhaf sesler ya da etrafta koşuşturan hayvanlar… Ülkemizin deprem kuşağında yer alıyor olması, ister istemez bizleri de doğal afetlere karşı duyarlı bir hale getirdi. Biz de sizler için çeşitli doğa olaylarının işaretlerini araştırdık. Eğer bu anlarda ne yapılması gerektiğini önceden bilirseniz doğal afetleri en az hasarla atlatabilirsiniz! İşte çevrenizde gördüğünüzde dikkat etmeniz gereken, bir doğa olayının habercisi olabilecek 11 işaret…

1. J şeklinde ağaçlar





Konu doğal işaretler olduğunda en ilginç işaretlerden biri de J şeklindeki ağaçlar! Bir bölgede J şeklinde ağaçların olması, yaklaşan bir toprak kaymasının habercisi olabilir. Ağaçların gövdesi, zemin kaydığı için bu şekilde büyür. Tabii bu şekilde ağaçlar görüyor olmanız her an bir felaketle karşılaşacağınız anlamına gelmez. Yalnızca bu bölgenin toprak kayması tehlikesi barındıran bir bölge olduğunu unutmamalısınız. Eğer J şeklinde ağaçların bulunduğu bir bölgedeyseniz mümkün olduğunca düz alanlarda vakit geçirmeye özen göstermelisiniz.

2. Yeşil gökyüzü



Gökyüzünün yeşilimsi bir renge bürünmesi, büyük bir fırtınanın habercisi olabilir. Genellikle akşam saatlerinde karşımıza çıkan bu görüntü, güneşin batışıyla birlikte korkunç bir hal alır. Eğer yeşilimsi bir gökyüzüyle karşı karşıyaysanız bir an önce kapalı bir alana girmeli ve elektronik cihazlarınızı kullanmaya ara vermelisiniz.

3. Parçalara bölünmüş deniz



Gelelim en önemli işaretler arasında yer alan parçalara bölünmüş denize! Eğer deniz yüzeyinde tuhaf kareler görüyorsanız bunların çok tehlikeli kıyı-deniz akıntılarından dolayı oluştuğunu bilmelisiniz. Bu akıntılar, her yıl yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine neden oluyor. Böyle bir görüntüyle karşılaştığınızda yapmanız gereken tek şey sudan uzak durmak! Bu akıntılar, insanı kolayca dibe çekebilecek kadar güçlüdür. Dolayısıyla sudan uzak durmak, hayati önem taşıyor.

4. Tuhaf davranan hayvanlar



Eğer hayvanların normalden daha farklı davrandığını düşünüyorsanız bu bir depremin habercisi olabilir. Özellikle kalabalık hayvanların toplu bir şekilde yer değiştiriyor olması depreme yorulur. Böyle bir durumla karşı karşıya kalırsanız panik olmamalı, kendinize bir an önce güvenli bir alan yaratmalısınız.

5. Elektriklenen saçlar



Eğer saçlarınızın ve tüylerinizin diken diken olduğunu hissediyorsanız bu bir fırtınanın ya da şimşeğin habercisi olabilir. Şimşek, belli bir enerji toplanmasının ardından gerçekleşir. Bu toplanma alanına yakınsanız saçlarınızın ve tüylerinizin elektriklenmesi oldukça normal! Yapmanız gereken şey korunaklı alçak bir yer bulmak, tüm metal eşyalarınızı çıkarmak ve kulaklarınızı kapamak.

6. Duvar bulut ve tünel bulut



Duvar bulutu olarak adlandırabileceğimiz alçak, yoğun ve büyük bulutlar, yer değiştirdiklerinde basıncın düşmesine neden olabilirler. Bu durum da kasırgaya yol açabilir. Benzer bir şekilde tünel bulutlar yer yüzüyle temas ettiğinde kasırgaya dönüşebilirler. Böyle bir durumda yapılabilecek en mantıklı şey tüm kapı ve pencereleri kitledikten sonra bodrum katlarda saklanmak.

7. Güneş’in ve Ay’ın etrafındaki halka



Kimi zaman Ay’ın ya da Güneş’in etrafında belirgin bir ışık halkası görürüz. Aslında bunlar, minik buz parçalarından oluşan sirüs bulutlarıdır. Işık, bu kristallerden yansır. Ancak bu halkaların normalden belirgin olması, bir fırtınanın habercisi olabilir.

8. Çekilen deniz



Eğer bulunduğunuz plajda suyun hızlı bir şekilde çekildiğini fark ediyorsanız bu durum bir tsunaminin habercisi olabilir. Tsunamiler oldukça hızlı hareket ederler. Dolayısıyla deniz çekildiğinde gelen büyük bir dalga görmemeniz oldukça normal. Bunun sizi yanıltmasına izin vermeyin ve hızlı bir şekilde deniz seviyesindeki bölgelerden uzaklaşın.

9. Üzerinize koşan hayvanlar



Eğer hayvanların ve kuşların size doğru ilerlediğini fark ettiyseniz bu durum bir yangının habercisi olabilir. Bu durumda yapılabilecek en mantıklı şey hayvanların tahliyesine yardımcı olmak ve görevlileri aramak olacaktır.

10. Çatlamış kar



Eğer karın yüzeyinde çatlaklar görüyorsanız çığ tehlikesiyle karşı karşıya olduğunuzu söyleyelim! Bu çatlaklar, karın yavaş yavaş aşağıya kaymasıyla oluşurlar. Tabii çığ esnasında işler bu kadar yavaş işlemez! Hatta çığın hızı saatte 320 kilometreye ulaşabilir. Eğer çığa yakalanırsanız yapmanız gereken ilk şey yokuştan uzaklaşmak. O an kayak ya da snowboard kullanıyorsanız hızlı bir şekilde yokuştan inmeyi ve kenara geçmeyi deneyebilirsiniz. Çığdan korunmak için tercih edebileceğiniz bir diğer yöntem de bir ağaca tutunmak ve ardından karın içerisinde yüzerek dışarı çıkmak.

11. Güneş’in etrafındaki ışık patlamaları



Doğal işaretler arasında son işaretimiz olan ışık patlamalarıyla listemizi sonlandıralım! Güneşin etrafındaki ışığın her zamankinden farklı göründüğünü düşünüyorsanız bu durum bir çeşit güneş fırtınasının habercisi olabilir. Güneşin manyetik alanında yaşanan değişikliklerden dolayı ortaya çıkan bu fırtına, insanlar için hiçbir tehlike arz etmez. Tabii kimi zaman elektrik kesintilerine yol açtığını da söylemeliyiz!