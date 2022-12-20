2022’nin sonuna geldiğimiz şu günlerde dünyanın pek çok noktasında yeni yıl kutlamaları için hazırlıklar başladı. Ancak yeni yıldan önce özellikle Batı dünyasının heyecanla beklediği başka bir kutlama var: Noel

Pek çok insan Noel’i yeni yılın başlangıcıyla karıştırsa da bu bayram dünyanın pek çok bölgesinde 25 Aralık’ta, İsa peygamberin doğum günü olarak kutlanıyor. Bununla birlikte günümüzde popüler kültür için de oldukça önemli. Aralık ayının son günlerinde, dünyanın pek çok ş ehri, ışıklı ağaçlarla, çeşit çeşit dekorlarla ve yeni yıl temalarıyla süsleniyor. Binlerce yıllık kadim bir gelenek olan Noel, dünyanın dört bir yanında oldukça renkli ve eğlenceli görüntülerin ortaya çıkmasına olanak tanıyor. Öte yandan Noel’in tarihi oldukça ilginç şeylerle dolu. İşte Noel hakkında muhtemelen daha önce duymadığınız 27 şaşırtıcı bilgi…

1. Yapılan bir hesaplamaya göre Noel Baba, dünyadaki her eve hediye teslim edebilmek için saatte 7.919.904 kilometrelik bir hızla harekete etmeli!

2. 1647-1660 yılları arasında İngiltere’de Noel’e dair herhangi bir kutlama yapmak yasaktı

3. Dünyanın ilk “Noel kartı” 1843 yılında Henry Cole isimli adam tarafından İngiltere’de yapıldı

4. Bugünkü kutlamaların sembollerinden olan elektrikli ağaç ışıkları 1882’de Edward H. Johnson isimli Amerikalı mucit tarafından icat edildi

5. Tarihteki ilk kutlamaların milattan sonra 521 yılında İngiltere’nin York şehrinde düzenlendiği düşünülüyor

6. “Jingle Bells” isimli ikonik şarkı aslında Şükran Günü için yapılmıştı

7. Hindi, 25 Aralık akşamlarının vazgeçilmez yemeği konumunda

Ancak uzun yıllar önce, Noel akşamlarında en çok domuz tüketiliyordu.

8. Noel Baba’nın kıyafeti geçmişte kırmızı değildi

Tarihi bir kişilikten ilham alarak ortaya çıkan bu karakter, geçmişte daha çok mavi, yeşil ve beyaz giysilerle temsil ediliyordu. Ancak 1930’lu yıllardaki bazı reklam kampanyalarından sonra kırmızılar içerisindeki bir karaktere dönüştü.

9. Uçabilen ren geyikleri ilk defa 1819 yılında ortaya çıktı

10. İlk yapay Noel ağacı Almanya’da üretildi

11. Amerika Birleşik Devletleri’nde her yıl ortalama 3 milyar adet Noel kartı satılıyor

12. Legolar, Noel’in en yaygın hediyeleri arasında

Her yıl kutlamalardan önce saniyede 25 adet lego seti satılıyor.

13. Tarihteki ilk Noel temalı posta pulu 1962 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde üretildi

14. Noel Baba’ya ilham kaynağı olan Aziz Nikolaos’un, eli sopalı, sert ve disiplinli bir kişi olduğu düşünülüyor

15. Amerika Birleşik Devletleri’nde ilk kez 1836 yılında resmi olarak tanındı

Noel’i ilk kez resmi olarak tanıyan eyalet ise Alabama idi. Son olarak ise 1970 yılında Oklahoma eyaletinde resmiyet kazandı.

16. Polonya’daki kutlamaların en popüler süslemelerinden biri örümcek ağlarıdır

Örümcek ağlarını popüler bir süs haline getiren şey ise İsa peygamberin örümcekler tarafından örülen bir battaniyeye sahip olduğu inancı.

17. “Bir Noel ağacını en hızlı şekilde süsleme” rekoru 2013 yılında İngiltere’de kırıldı

Sharon Juantuah isimli kadının, ağacı süslemesi yalnızca 36.89 saniye sürdü.

18. Adolf Hitler, Noel’i dini bir bayram olmaktan çıkartarak kendi adının kutlandığı bir geleneğe dönüştürmeye çalıştı

19. Tarihin en pahalı Noel ağacı Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de sergilendi

2010 yılında süslenen ve Emirates Sarayı’nda sergilenen ağacın maddi değeri ise 8 milyon dolardan daha fazlaydı. Ağacın süslemeleri arasında 181 adet değerli mücevher de bulunuyordu.

20. Kanada’da Noel Baba’ya mektup göndermek mümkün

Ancak mektubunuzu 20 Aralık’tan önce postaya vermeniz gerekiyor. Noel Baba’nın mektup adresi ise Santa Claus, North Pole, H0H 0H0, Kanada.

21. Bugüne kadar en çok hasılat yapan Noel filmi, Jim Carrey’nin başrolünde olduğu “How the Grinch Stole Christmas” (Grinç) isimli yapım

22. İsveç’te Noel’den önce Donald Duck çizgi filmlerini izlemek oldukça yaygın bir gelenek

23. Noel’de ağaç süsleme geleneğinin 1510 yılında, Letonya’da başladığı düşünülüyor

24. 20. yüzyıldan önce ağaçlar mumlarla aydınlatılıyordu!

25. 1991’den beri dünyada yapay kutlama ağaçları gerçek ağaçlardan daha popüler

26. Ünlü ren geyiği Rudolph, 1930’lu yıllarda yaratıldı

Amerikalı çocuk kitabı yazarı, Robert L. May tarafından “Kırmızı burunlu Rudolph” olarak yaratılan karakter, tarihin en ünlü ren geyiği olmadan önce pek de sevilmemişti. Çünkü kırmızı burun genellikle sarhoş insanlarla ilişkilendiriliyordu.

27. White Christmas isimli şarkı, tüm zamanların en çok satan Noel şarkısı olma unvanına sahip

1942 yılında Irving Berlin’in yazdığı şarkı, Bing Crosby tarafından seslendirildikten sonra dünya genelinde 100 milyon kopyadan fazla sattı ve tarihin en popüler şarkılarından biri haline geldi.