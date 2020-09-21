Mayalar Hakkında Öğrenince Çok Şaşıracağınız 12 İlginç Bilgi

Mayalar, dünyamızda yaşamış olan en gizemli, en şaşırtıcı ve en çekici topluluklardan biri. Bu uygarlık, yüzyıllar boyunca cevaplanamayan sorular bıraktığı için bilim adamlarının ve gizem severlerin gözdesi haline geldi. Öyle ki, dünyanın en zeki insanları hala Maya uygarlığı ile ilgili sırları çözmeye çalışıyor. Peki siz bu gizemli uygarlık hakkında neler biliyorsunuz? Çok az şey mi? Hiç sorun değil, sizi Mayalar hakkında daha donanımlı hale getirmek için birtakım bilgiler hazırladık

Mayalar hakkında ilginç bilgiler.

1. Sibirya’dan geldiler ve Güney Amerika ormanlarında 1000’den fazla şehir kurdular



Mayalar hakkında ilginç bilgiler listemize birbirinden kilometrelerce uzak olsalar da, benzerlikleri çok olan iki halk ile başlıyoruz. Maya ve Sibirya halkının birbirlerine benzemesinin bir nedeni var. Uzmanlar, bu uygarlığın köklerinin Asya’ya uzandığını düşünmekte. Aslında Mayalar, son buzul çağında Sibirya’dan Amerika kıtasına gittiler. Atalarının Orta Amerika’nın boğucu ormanlarına kök salması yıllar sürdü.

Ayrıca Rusya’nın uzak doğusunda bulunan Chukotka’nın yerlileri, ondalık sayı yerine 20 tabanlı (taban puan) sayı sistemini kullanıyor. Bu, Mayaların kullandığı sistem ile aynı.

Maya uygarlığı, şu anki Meksika, Guatemala, Belize, El Salvador ve Honduras’ın bulunduğu topraklara kadar yayılıp geliştiler. Araştırmacılar, Maya kültürüne ait yüzlerce şehir buldu, ancak henüz hepsi arkeologlar tarafından incelenmedi.

2. Maya piramitleri, yerel kireç taşı ile inşa edilip kırmızıya boyanıyordu

3. Piramidin dört merdivenin her birinde 91 basamak vardır ve hepsinin toplamı 364’tür. Piramidin en üstündeki hepsini birleştiren taban ile 365 eder. Yani bir yıldaki gün sayısı

4. Maya piramidinin ana merdivenlerinde ellerinizi çırparsanız, küresal kuşunun cıvıltısına benzer bir yankı duyarsınız

5. Maya halkı, sık sık tutsakları Tanrılara kurban ederlerdi



Mayalar hakkında ilginç bilgiler denildiğinde hemen akla insanları kurban etmeleri geliyor. Antik Maya halkının insanları kurban etmesi gizli saklı bir konu değil. Ancak çok az insan, insanları kurban etme konusunda pek de istekli olmadıklarını biliyor. Azteklerden daha az insan kurban ettiler. Bu ritüellerin çoğu mahsul kıtlığı veya savaşlar gibi olayların sonucunda oldu ya da yeni liderlerin veya tapınakların kutsanmasıyla ilgiliydi.

Ancak, Maya halkı sık sık tutsakları Tanrılara kurban etti. Bu tutsaklar genellikle savaştıkları komşu kabilelerden geliyordu.

6. Mayalar, arıları silah olarak kullanırlardı



Mayalar, sosyal yaşamın birçok alanında başarılı olsalar da, metalurjide asla gelişemediler. Teknik olarak Taş Devri’nde yaşıyorlardı ve kullandıklarından daha mükemmel aletlerin farkında değillerdi. Ancak düşmanlarla başa çıkmak için kendi savaşma yöntemleri vardı. Örneğin, su kabaklarının içine eşek arılarını ve yuvalarını koyup düşmanlara atarlardı. Başarılı bir atış ile arılar düşman saflarında panik yaratırdı. Bu, Mayalar hakkında ilginç bilgiler listemizin en tuhaf ve etkili yöntemi.

7. Mayaların güzellik anlayışı çok farklıydı



Mayaların çok özel ve ilginç bir güzellik anlayışı vardı. Gözlerin normal hizasının dışında durması ve şaşılık güzel olarak kabul edilirdi. Mayalar gözlerinin şaşı olması için çocukların göz hizasına bir lastik top asarlardı. Ayrıca kafataslarının ön kemiğini kasıtlı bir şekilde deforme ederek ona düzleştirilmiş bir şekil verirlerdi. Bunu yapabilmek için doğumdan 5 gün sonra bebeğin alnına sıkıca bir tahta yapıştırırlardı.

Mayalara göre, başın bu uzun şekli bir insanı asil gösteriyordu. Bu alın şekli, insanların ağır şeyleri taşımasına yardımcı olan kayışları takmayı daha kolay hale getirdi. Ayrıca soylu insanlar burunlarının şeklini yapay olarak değiştirerek kartal benzeri bir görünüme sahip oldular.

8. Mayaların güzellik anlayışı hakkında bilgiler



Mayaların güzellik anlayışı şu şekildeydi; belirgin elmacık kemikleri, dar bir yüz, belirgin ve uzun bir alın, bükülmüş büyük bir burun, çekik ve şaşı gözler, küçük bir ağız ve çıkıntılı yuvarlak bir çene. Maya güzellik anlayışına göre kişinin yüzü mısıra benzemeliydi. Fiziksel olarak ise dolgun bir göbek ilgi çekerdi. Çünkü bu muhtemelen zenginlik ve refahın bir işareti olarak kabul ediliyordu.

Mayaların yüzlerine ve vücutlarına geometrik dövmeler yapma geleneği vardı. Vücutta ne kadar çok dövme varsa, kişinin o kadar cesur olduğuna inanılıyordu. Çünkü bu uygulama çok acı vericiydi ve kişi bu işlemden sonra birkaç gün hasta olurdu. Mayalar hakkında ilginç bilgiler listemizde yer alan güzellik anlayışı, “yok artık!” demenize sebep oldu değil mi?

9. Aslında Mayalar ortadan kaybolmadı. Günümüzde Maya soyundan gelen 7 milyon insan yaşıyor

10. Mayalar, deniz seyrüseferinde ustalaşan tek Kızılderili uygarlığıydı. Çeşitli boyutlarda kanoları vardı ve bunlarla kilometrelerce yol alabilirlerdi

11. Maya takvimine göre 2012 yılında dünyanın sonu gelmeyecekti



Maya takvimi, 2012’de dünyanın sonunun geleceğini belirtmiyordu. Yetkili gökbilimciler ve diğer alanlardan uzmanlar, bu bakış açısının sözde bilimsel olduğunu ilan ettiler, çünkü bu teorinin destekçileri para kazanmak istiyordu. Gerçekte Maya takvimi, bir dönemin sonunu ve diğerinin başlangıcını tasvir ediyordu. Ayrıca, Orta Amerika’ya yazı kültürünü getiren uygarlık Mayalar idi.

12. Maya uygarlığının varlığı neden sona erdi?



Tek bir merkezi devletin eksikliği ve taht savaşları, güçlerinin zayıflamasının ana nedenlerinden biriydi. Ayrıca açlığın sebebi olan kuraklık ve nüfusun azalması da Maya uygarlığının çöküşüne katkıda bulundu. Bunu değiştirmek isteyen hükümdarlar, insan kurbanların sayısını artırdı, ancak bu pek yardımcı olmadı. Önce sıradan insanlar, yönetimdeki kişilerin tüm gücünden şüphe etmeye başladı. Daha sonra uygarlık çökmeye başladı.

Tarihsel teoriye göre, imparatorluklar parçalandığında halkları genellikle daha güçlü bir komşu devletin bir parçası olur veya bu komşunun etkisi altına girer.

Maya tarihi hala bilim adamlarının, arkeologların ve tarih tutkunlarının dikkatini çekerken, dünyanın dört bir yanından gelen turistler kelimenin tam anlamıyla bu insanların anavatanına bir gezi yapmak istiyor. Mayalar, diğer eski uygarlıkların ancak hayal edebilecekleri bir dizi başarıya sahipti ve kulağa şaşırtıcı gelse de, şehirlerinin tamamı hala keşfedilmedi ve incelenmedi. Birçoğu hala keşfedilmeyi bekliyor.