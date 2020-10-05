Keşfedilmesine rağmen açıklanamayan 8 Antik Mısır gizemi

Antik Mısır uygarlığı, yapılan binlerce keşiften sonra bile hala gizemini korumayı başarıyor. Bazen, yapılan Antik Mısır keşifleri aydınlatıcı olsa da, bazen de kafada onlarca soru işareti bırakıyor.

Bu da Antik Mısır’ı çok gizemli ve şaşırtıcı bir yer yapıyor. Yapılan bazı keşiflerin halen daha açıklanamadığını biliyor muydunuz? Eğer tarih ve gizem sizin için bir tutkuysa, bizimle birlikte okumaya devam edin.

İşte en şaşırtıcı Antik Mısır gizemleri…

1. Kayıp kraliçe Nefertiti



Antik Mısır’da Kleopatra‘dan sonra en ünlü kadın Nefertiti’dir. Bu ünlü Mısır kraliçesi, Firavun Akhenaten’in karısıydı. Adı eski parşömenlerde geçen kraliçenin başının heykeli bu güne kadar sağlam kaldı. Söylememiz gerekir ki, o gerçekten çok güzel bir kadın! Ancak, kocasının saltanatının on ikinci yılında Nefertiti adı sanki hiç var olmamış gibi birdenbire tüm kaynaklardan kayboldu. Dahası, Firavun’un karısı olmasına rağmen mumyası hala bulunamadı. Bu hadise, birçok tarihçi ve arkeolog için Antik Mısır gizemleri içinde yer alıyor.

2. Antik Mısır’da elektrik



Antik Mısır gizemleri denilince hemen akla elektrik konusu geliyor. Nil’in Batı Şeria’sındaki Dendera şehrinde bir Hathor tapınağı bulunuyor. Bu tapınağın içindeki gizli odalarda akkor filaman yerine deşarj arkı olan elektrik lambalarına benzeyen cihazları tasvir eden bir kısım var. Bilim adamları, bu işaretlerin yanlış kullanıldığında cihazın tehlikeli olabileceğine dair bir uyarı olduğunu düşünüyor. Sizce bunun elektrik olması mümkün mü?

3. Keops Piramidi’nin odaları



Eski Dünya’nın 7 Harikası’ndan hala sağlam olan tek eser Keops Piramidi’nin içinde yalnızca kral ve kraliçe odası olduğu düşünülüyordu. Ancak son zamanlarda piramidin içinde daha fazla oda olduğu anlaşıldı. Araştırmacılar, Ekim 2016’da termografi ve x ışını tekniklerini kullanarak iki yeni oda buldular.

1993 yılında piramidin içine koyulan minik robotlar binlerce yıllık tünellerde fotoğraflar çekti. Buradaki bazı tünellerin başka odalara gittiği teorisi ortaya atıldı ve araştırmalar sonucunda kanıtlandı. Ancak Antik Mısır gizemleri arasında yer alan bu odalar hakkında daha çok çalışma yapılması gerekiyor.

4. Antik Mısır’ın Atlantis’i



Antik Mısır gizemleri konu olunca Mısır’ın Atlantis’i çok merak ediliyor. Büyük Nil’in ağzında duran Herakleion şehri, Mısır’a açılan bir kapı olarak kabul edildi. Bugün bu şehir tamamen sular altında. Herhangi bir felaket yaşandığına dair bir kanıtta yok. Daha yakından bakıldığında binaların büyük ölçüde sağlam olduğu ve sadece deniz suyundan kaynaklanan erozyon izleri olduğu anlaşılıyor. Sanki şehir bir anda batmış gibi görünüyor.

5. Gizemli dikilitaş



Aswan’daki antik taş ocaklarında kayaya oyulmuş ve bitmemiş bir devasa dikilitaş bulunuyor. Bu dikilitaş, 42 metre uzunluğunda ve yaklaşık 1200 ton ağırlığındadır. Antik Mısırlılar, o zamanlar tekerlek kullanmadıklarına göre böylesine devasa bir şeyi nasıl taşımayı planlıyorlardı? Ayrıca bu terk edilmiş dikilitaşın neden ve nasıl yapıldığına dair hiç belge yok.

6. Modern silah hiyeroglifleri



Antik Mısır gizemleri arasında en ilgi çekici konulardan biri olan modern silah hiyeroglifleri, birçok kişi için büyük bir merak konusu. Abydos’taki I. Seti tapınağının içindeki tavan kirişinde mükemmel bir şekilde korunmuş dört resim var. Modern askeri teknolojiyi az çok bilen herkes, bunların bir tank, helikopter, hava yastıklı tekne ve denizaltı olduğunu anlayacaktır. Bazı bilim adamları, elde edilen nesnelerin, üzerinde normal Mısır hiyerogliflerinin yazılı olduğu ufalanmış alçı nedeniyle bu şekilde göründüğünü söylüyor. Ancak nedense bu pekte inandırıcı gelmiyor, siz ne düşünüyorsunuz?

7. Uzaylılarla ilgili papirüs



3000 yıllık bir cenaze töreni papirüsü, Sfenks’in arkasındaki lazerleri vuran veya bir çeşit ışın yayan bir cihazı tasvir ediyor. Bazı araştırmacılara göre, bu uzaylı medeniyetin Dünya’ya ulaşmak için kullandığı şey olabilir. Bu keşif, Antik Mısır gizemleri içinde en çok dikkat çeken konulardan biri olarak öne çıkıyor.

8. Deniz insanları



Deniz insanları, Antik Mısır’ın büyük bir düşmanıydı. Akdeniz’de dolaşıp korsanlık yapar ve akınlar düzenlerdiler. Mısırlılar, deniz insanlarının kötü olduklarını belirtseler de, onların hakkında çok az bilgi bulunuyor. II. Ramses gibi firavunlar bazı yazınlarında deniz insanlarından bahsetse de, kim oldukları ve ne hedefledikleri anlatılmıyor. Neden mi? Çünkü Mısırlılar da bilmiyor. Deniz insanlarının Hititler ile ittifak yaptığı notu bulunuyor. Ayrıca onların Hitit halkından olmadıkları düşünülüyor.