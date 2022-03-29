Karanlık Gecelere Son! En İyi Gece Lambaları

Hava temizleyen, müzik çalan, sensörlü.. Sizler için en sevilen, farklı çeşitlerdeki gece aydınlatmalarını bir araya getirdik!

Uyku zamanı tek düze olmak zorunda değil! Neredeyse herkesin çocukken yatak odasının tavanına yapıştırdığı fosforlu güneş sistemi olmuştur. Bir zaman sonra o çıkartmalar çok büyüdük diye çıkarılır. Ne yazık! Gerçek olmasa dahi yıldızlara bakarak uyumanın çok güzel bir duygu olduğu tartışılmaz bir gerçek! Günümüzde gece aydınlatmaları fosforlu ve çıkartmalı olmanın çok ilerisine gitti. İsterseniz güzel bir koku veren veya havayı nemlendiren bir gece lambası veya tüm odayı dans eden yıldızlarla dolduran bir aydınlatmaya sahip olabilirsiniz.

Şimdi, en iyi gece aydınlatmaları listemize geçelim!









TechnoSmart Renkli ve Dönen Star Master Projeksiyon Gece Lambası

FAMKIT Gece Lambası Bluetooth Hoparlör

Uykuya dalarken, odanın içinde yavaşça dönen yıldızlar çocuğunuzla olsun ister misiniz? TechnoSmart Renkli ve Dönen Star Master Projeksiyon Gece Lambası, çok renkli yıldızlar ve dönme seçeneği ile çocuklar tarafından çok seviliyor. Kullanımı da çok basit olan TechnoSmart Renkli ve Dönen Star Master Projeksiyon Gece Lambası’nın 3 düğmesi bulunuyor. A düğmesi ışığın seviyesini ayarlayabiliyor, B düğmesi ile ışığın renk ayarı, C düğmesi ile ise dönme özelliğini çalıştırabilir veya durdurabilirsiniz. USB kablosu dahildir veya 4 adet AAA veya 3 adet AA pil ile çalışır. TechnoSmart Renkli ve Dönen Star Master Projeksiyon Gece Lambası’nı yalnızca çocuklar için düşünmeyin, büyükler de aynı ışıltıyı çocuklar kadar seviyor!

Kendinize, yakın bir arkadaşınıza veya sevgilinize gerçekten çok iyi bir hediye almak ister misiniz? FAMKIT Gece Lambası Bluetooth Hoparlör tam aradığınız ürün! Yalnızca gece lambası ve bluetooth hoparlör fonksiyonları değil, dahili mikrofonu ve gürültü önleme özelliği ile konuşma fonksiyonu da bulunduğunu söyleyerek başlayalım. FAMKIT Gece Lambası Bluetooth Hoparlörü sürekli şarj etmeniz gerekmez. Şarj edilebilir 1800 mAh birinci sınıf pili vardır, tam şarj etmek yalnızca 3 saat sürer. Orta ses seviyesinde 10 saat, orta seviye ışık parlaklığında 18 saat ve düşük parlaklıkta ise 120 saat boyunca kullanabilirsiniz. FAMKIT Gece Lambası Bluetooth Hoparlör ile ışık seviyelerini ayarlamak çok kolay! Lambanın üst kısmına dokunduğunuzda sıcak ışık modu ile gece lambanızın parlaklığını 3 farklı seviyede ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, hoparlör ağına dokunarak da renk değiştiren ışık modunu aktif edebilirsiniz. Bu modu kullandığınızda, 5 farklı moddan birini seçebilirsiniz, dinlediğiniz müziğin ritmine göre renk değişimleri olur. Hem gece lambası hem radyo ya da hoparlör olan ürünleri tecrübe edenler bilir; kötü bir ses kalitesi olur, bir süre sonra da hoparlör çalışmamaya başlar. FAMKIT Gece Lambası Bluetooth Hoparlör’ün güçlü woofer’ı ve soundbar hoparlörü ile hem bluetooth hem AUX bağlantı yaptığınızda üstün ses kalitesi alırsınız.

Gecikmeli uyku fonksiyonu bulunan FAMKIT Gece Lambası Bluetooth Hoparlörü, uyumadan önce kendiniz kapatmak isterseniz de lambaya 3 saniye boyunca dokunmanız yeterli. Tüm saydığımız özelliklerle beraber, 13×11.5×12 cm boyutları ve yalnızca 343 gram ağırlığı ile tüm seyahatlerinizde yanınızda rahatlıkla taşıyabileceğiniz bir gece lambanız oluyor!













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