Karanlık Gecelere Son! En İyi Gece Lambaları

Hava temizleyen, müzik çalan, sensörlü.. Sizler için en sevilen, farklı çeşitlerdeki gece aydınlatmalarını bir araya getirdik!

Uyku zamanı tek düze olmak zorunda değil! Neredeyse herkesin çocukken yatak odasının tavanına yapıştırdığı fosforlu güneş sistemi olmuştur. Bir zaman sonra o çıkartmalar çok büyüdük diye çıkarılır. Ne yazık! Gerçek olmasa dahi yıldızlara bakarak uyumanın çok güzel bir duygu olduğu tartışılmaz bir gerçek! Günümüzde gece aydınlatmaları fosforlu ve çıkartmalı olmanın çok ilerisine gitti. İsterseniz güzel bir koku veren veya havayı nemlendiren bir gece lambası veya tüm odayı dans eden yıldızlarla dolduran bir aydınlatmaya sahip olabilirsiniz.

Şimdi, en iyi gece aydınlatmaları listemize geçelim!









TechnoSmart Renkli ve Dönen Star Master Projeksiyon Gece Lambası

FAMKIT Gece Lambası Bluetooth Hoparlör

Uykuya dalarken, odanın içinde yavaşça dönen yıldızlar çocuğunuzla olsun ister misiniz? TechnoSmart Renkli ve Dönen Star Master Projeksiyon Gece Lambası, çok renkli yıldızlar ve dönme seçeneği ile çocuklar tarafından çok seviliyor. Kullanımı da çok basit olan TechnoSmart Renkli ve Dönen Star Master Projeksiyon Gece Lambası’nın 3 düğmesi bulunuyor. A düğmesi ışığın seviyesini ayarlayabiliyor, B düğmesi ile ışığın renk ayarı, C düğmesi ile ise dönme özelliğini çalıştırabilir veya durdurabilirsiniz. USB kablosu dahildir veya 4 adet AAA veya 3 adet AA pil ile çalışır. TechnoSmart Renkli ve Dönen Star Master Projeksiyon Gece Lambası’nı yalnızca çocuklar için düşünmeyin, büyükler de aynı ışıltıyı çocuklar kadar seviyor!

Kendinize, yakın bir arkadaşınıza veya sevgilinize gerçekten çok iyi bir hediye almak ister misiniz? FAMKIT Gece Lambası Bluetooth Hoparlör tam aradığınız ürün! Yalnızca gece lambası ve bluetooth hoparlör fonksiyonları değil, dahili mikrofonu ve gürültü önleme özelliği ile konuşma fonksiyonu da bulunduğunu söyleyerek başlayalım. FAMKIT Gece Lambası Bluetooth Hoparlörü sürekli şarj etmeniz gerekmez. Şarj edilebilir 1800 mAh birinci sınıf pili vardır, tam şarj etmek yalnızca 3 saat sürer. Orta ses seviyesinde 10 saat, orta seviye ışık parlaklığında 18 saat ve düşük parlaklıkta ise 120 saat boyunca kullanabilirsiniz. FAMKIT Gece Lambası Bluetooth Hoparlör ile ışık seviyelerini ayarlamak çok kolay! Lambanın üst kısmına dokunduğunuzda sıcak ışık modu ile gece lambanızın parlaklığını 3 farklı seviyede ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, hoparlör ağına dokunarak da renk değiştiren ışık modunu aktif edebilirsiniz. Bu modu kullandığınızda, 5 farklı moddan birini seçebilirsiniz, dinlediğiniz müziğin ritmine göre renk değişimleri olur. Hem gece lambası hem radyo ya da hoparlör olan ürünleri tecrübe edenler bilir; kötü bir ses kalitesi olur, bir süre sonra da hoparlör çalışmamaya başlar. FAMKIT Gece Lambası Bluetooth Hoparlör’ün güçlü woofer’ı ve soundbar hoparlörü ile hem bluetooth hem AUX bağlantı yaptığınızda üstün ses kalitesi alırsınız.

Gecikmeli uyku fonksiyonu bulunan FAMKIT Gece Lambası Bluetooth Hoparlörü, uyumadan önce kendiniz kapatmak isterseniz de lambaya 3 saniye boyunca dokunmanız yeterli. Tüm saydığımız özelliklerle beraber, 13×11.5×12 cm boyutları ve yalnızca 343 gram ağırlığı ile tüm seyahatlerinizde yanınızda rahatlıkla taşıyabileceğiniz bir gece lambanız oluyor!













LOVIVER

Xiaomi Night Light 2 Hareket Sensörlü Gece Lambası

MF Product Acoustic Hoparlör

Osram LED Lunetta Shine RGB gece lambası

MiniHome Günbatımı Projektör, 180 Derece Dönen, USB Gece Lambası

Şehirde yaşarken, yoğun nem ve kirli havaya her gün maruz kalıyoruz. Evlerde hava temizleyiciler ve aroma difüzörü gibi ürünler yerlerini almaya başladı. Temiz hava ve güzel kokular günün her saati lazım, ama en çok da en iyi dinlediğimiz uyku saatimiz sırasında lazım değil mi? LOVIVER Hava Nemlendirici ve 7 Renkli Gece Lambası, bulunduğu ortamı nemlendirerek hem rahat uyumanızı sağlar hem de kuru bir cilde sahipseniz cildinizi sağlıklı bir şekilde nemlendirir. 260 ml gibi geniş bir aroma tankına sahiptir. Suyu olmadığında otomatik olarak kapanır, böylece herhangi bir ev kazası engellenmiş olur. 7 farklı rahatlatıcı renge sahip olan LED lambası ve aroma difüzörü ile sizi dinlendirecek renkler ve kokular eşliğinde uyursunuz. Tüm bunları yaparken, 40 desibelden daha az bir ses seviyesinde çalışan LOVIVER Hava nemlendirici ve 7 Renkli Gece Lambası, uykuya dalmanızı engellemez veya uykunuzu bölmez. Kullanımı kadar, şarj etmesi de çok kolay olan LOVIVER Hava nemlendirici ve 7 Renkli Gece Lambası’nı mikro USB kablo ile bilgisayarınız, powerbank’iniz veya USB uyumlu bir prizde rahatlıkla şarj edebilir ve 6 saat süre ile kullanabilirsiniz. Bunların yanında, 75×12 cm olan boyutları ile tüm seyahatlerinizde, ister kamp yapın, ister otelde kalın, yanınızda taşıyabilir ve kullanabilirsiniz. Ürünü satın almak veya incelemek için buraya tıklayın.Fonksiyonel ve erişilebilir ürünlerin markası Xiaomi’nin gece lambası da listemizdeki ürünlerden bir diğeri! Öncelikle bu ürünü gece lambası olarak kullanabileceğiniz gibi, hareket sensörü ile karanlıkta kalan elbise dolabı veya koridor gibi alanlarda kullanabileceğinizi söyleyerek başlayalım. Ürünün 120 derece hareket algılama teknolojisi bulunur. 2 farklı parlaklık seviyesinden birini seçip kullanabilirsiniz. Xiaomi Night Light 2 Hareket Sensörlü Gece Lambası’nı çalıştırmak için ihtiyacınız olan tek şey 3 adet kalem pil. Paket içeriğinde dahil olan duvara askı aparatı ile ise bir yere sabitleyerek kullanabilirsiniz.Çok seyahat eder misiniz? Cevabınız evetse kaldığınız yerlerde her zaman iyi bir aydınlatma olmayacağını biliyorsunuzdur. MF Product Acoustic 0371 Işıklı Wireless Charger Kablosuz Bluetooth Hoparlörün en iyi seyahat arkadaşınız olacağına eminiz! Öncelikle, bluetooth 5.0 teknolojisi ile MF Product Acoustic 0371 Işıklı Wireless Charger Kablosuz Bluetooth Hoparlör’den 10 metre uzakta bir ses kaynağı bile olsa bağlanabileceğinizi, hem de hiç bir kesinti olmadan bağlanabileceğinizi söyleyerek başlayalım. Bu ürünle İyi ses almakla kalmazsınız, dahili hoparlörü ile konuşma da yapabilirsiniz. MF Product Acoustic 0371 Işıklı Wireless Charger Kablosuz Bluetooth Hoparlörde bulunan RGB LED aydınlatma ile farklı renklerde, yumuşak bir ışığınız olur ve yatmadan önce kitabınızı, gözleriniz yorulmadan okursunuz. Ayrıca, 1200 mAh pil kapasitesi ile uzun ömürlü bir kullanım sunar, kablolu şarj etme ile beraber wireless teknolojisiyle de şarj edebilirsiniz. Wireless şarj özelliği ile MF Product Acoustic 0371 Işıklı Wireless Charger Kablosuz Bluetooth Hoparlörü şarj etmekle kalmaz, telefonunuzun şarjı biterse onu da şarj edebilirsiniz. Kullanıcı dostu detayları ile beraber, ergonomik tasarımı ve çantaya rahatlıkla sığabilen boyutları ile MF Product Acoustic 0371 Işıklı Wireless Charger Kablosuz Bluetooth Hoparlörü yanınızdan ayırmayacaksınız!Bir de klasikleşmiş gece aydınlatmaları vardır; futbol topu veya deniz kızı şeklinde, ucunda bir fişi olan gece aydınlatmaları her çocuğun odasında bir dönem yerini bulmuştur. Aydınlatmada öncü markalardan Osram’ın, Osram LED Lunetta Shine RGB gece lambası, klasik bir tasarımın en yeni teknolojilerle buluşmuş hali. Karanlıkta da aydınlatmayı rahat çalıştırabilmeniz için, prize yönlendiren bir lambası bulunuyor. Entegre gece/gündüz sensörü bulunuyor. Renk değiştiren ışığı ise uykuya güzel bir eşlikçi. Ayrıca 25000 saate veya 10000 defa açma kapamaya kadar kullanabileceğiniz kadar da uzun ömürlü. Ürünü satın almak veya incelemek için buraya tıklayın.Hepimiz, hatta çoğumuz, yattığımız yerden bir manzara görmüyoruz. Ama, manzaraya karşı yatıyoruz ambiyansı sağlayacak tasarıma sahip olmak çok kolay. Sunset Lamp Gün Batımı Projektör Lambası’nın 180 derece dönebilen hareketli bir başlığı, 4 farklı renk seçeneği sağlayan lensleri bulunuyor. Ayrıca 2 metre uzunluğunda USB kablosu var, anahtar ile kontrol edebiliyorsunuz. Sunset Lamp Gün Batımı Projektör Lambası’nı ister uzun ister daha kısa kullanabilirsiniz, 38 cm uzunluğundaki ayağı ayarlanabiliyor. Boyunu ayarlamak ile beraber, lambanızı dik veya yanlara yatık bir şekilde de yansıtarak kullanabilirsiniz. Daha büyük bir manzara görüntüsü istiyorsanız, ışık kaynağı ile gün batımını uzaklaştırmanız yeterli olacak. Uzaklık ne kadar artarsa, görüntü o kadar büyüyecektir. Tam tersi de görüntüyü küçültmek için geçerli. Sunset Lamp Gün Batımı Projektör Lambası’nı yalnızca yatarken kullanmak üzere kendinizi sınırlandırmayın. Gün batımı yansımasını, akşam salonda otururken veya bir kafeniz varsa orada da kullanabilirsiniz.