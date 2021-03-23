İçecekler ve Yiyecekler Hakkında Duyunca Çok Şaşıracağınız 35 İlginç Bilgi

1. Dünyanın en pahalı pizzası 12.000 dolardır

Yiyecekler söz konusu olduğunda hepimizin mutlaka bir zaafı vardır! Zaafımız olan ve yerken bizi mutlu eden gıdaların bazıları, sağlıklı olsun ya da olmasın asla tahmin edemediğiniz ilginç gerçeklere sahip. Örneğin krakerin neden delikli olduğunu biliyor musunuz? Öğrenince çok şaşıracağınıza eminiz! Okurken keyif alacağınızı düşündüğümüz yiyecekler hakkında ilginç bilgileri sizin için bir araya getirdik. İyi eğlenceler

12.000 dolarlık pizzanın yapımı yaklaşık 72 saat sürüyor ve 3 İtalyan şef tarafından yapılıyor. Pizzada 3 çeşit havyar, bufalo mozzarella, Norveç ıstakozu ve Avustralya’nın pembe tuzu bulunuyor.

2. Ranch sosun renginin daha beyaz olması için titanyum dioksit kullanılır. Bu kimyasal bileşen, güneş kremi ve duvar boyalarında da vardır

3. Meyve aromalı şekerlemeleri parlatmak için araba cilası kullanılıyor

Yiyecekler hakkında en ilginç bilgilerden biri kesinlikle bu! Evet, kulağa oldukça garip geliyor. Ancak bu şekerlemelere, daha parlak ve cazibeli görünmeleri için arabalarda kullanılan karnauba balmumu ekleniyor. Bu konu hakkında biz de ne hissedeceğimizi bilmiyoruz!

4. Krakerler, pişerken hava kabarcıkları şeklini bozmasın diye delikler açılarak fırınlanır

5. Beyaz çikolata, çikolata bileşenine sahip değildir

Beyaz çikolatanın adı oldukça aldatıcı. Çünkü üretim aşamasında herhangi bir çikolata bileşeni kullanılmaz. Beyaz çikolata; şeker, süt, vanilya, lesitin ve kakao yağından oluşan bir yiyecektir.

6. Balık çiftliklerinde üretilen somonların gerçek rengi beyazdır

Yabani somonlar, yedikleri karidesler nedeniyle doğal olarak pembe rengindedir. Ancak çiftliklerde yetiştirilen somon balıklarının çok daha farklı bir beslenme düzeni vardır. Bu nedenle balık üreticileri somonun pembe rengini alması için onları çeşitli bitkilerle besler.

7. Rusya uzun bir süre birayı alkollü içecek sınıfına dahil etmedi

2013 yılına kadar %10’un altındaki bira gibi alkollü içecekler, Rusya’da meşrubat sınıfında kabul ediliyordu. Bu bilginin ardından Rusya’da biranın adeta su gibi tüketildiğini tahmin etmek hiç de zor değil!

8. Peynir, dünya genelinde en çok çalınan besindir

Peynirin en çok çalınan besin olduğuna dair o kadar çok araştırma yapıldı ki hatta bir yüzde bile çıkarıldı. Dünya genelinde üretilen peynirlerin %4’ünün çalındığı kabul ediliyor. Peynir için bir karaborsa dahi bulunuyor!

9. Her dört fındıktan biri Nutella yapımında kullanılıyor

Nutella o kadar popüler bir gıda ürünü ki, dünya genelindeki tüm fındıkların %25’i Nutella fabrikalarına gönderiliyor. Hatta bazı üniversiteler küresel bir fındık kıtlığının önüne geçmek adına laboratuvarlarda fındık üretmeye başladı.

10. Bazı müzikler, siz farkında olmadan daha hızlı yemek yemenize sebep olur

Yiyecekler hakkında bilimsel pek çok çalışma yapılıyor. Bu araştırmalardan pek çoğu ise yeme alışkanlıklarımız üzerine yoğunlaşıyor. Araştırmacılar, insanların yeme içme alışkanlıklarının dinledikleri müziklere göre değiştiği konusunda hem fikir. Yapılan bilimsel çalışmaların da gösterdiği gibi yüksek sesli ve hareketli müzikler, insanların daha hızlı ve çok yiyip içmesine sebep oluyor.

11. Çikolata, Meksika ve Güney Amerika’nın eski uygarlıklarında para birimi olarak kullanıldı

Aztekler, kakao çekirdeklerine oldukça düşkün bir topluluktu. Ancak bu ürün onların topraklarında yetişmiyordu. Bu nedenle para olarak komşu ülkelerden kakao çekirdeği kabul ettiler.

12. McDonald’s her yıl 2,5 milyar hamburger satıyor. Bu da her saniye 75 hamburger satıldığı anlamına geliyor

13. Pet şişelerin üzerinde yazan son kullanma tarihinin suyla hiçbir ilgisi yoktur

Doğal kaynak suyunun son kullanma tarihi diye bir şey yoktur. Ancak plastik şişelerin bileşeninde bulunan kimyasallar zamanla suya sızmaya başlar. Bu nedenle suyun tazeliği bir süre bozulur. Suyu üreten firmalar ise bu süreyi hesaplayarak pet şişelerin üzerine bir son kullanma tarihi ekler.

14. Fıstık ezmesi bazı insanlar için çok korkutucu bir besindir

Fıstık ezmesinin ağız çatısına yapışması son derece can sıkıcı bir durum olabilir. Ancak yemeden bunun olacağına dair korku geliştirmek çok sonraki aşamadır. Bu fobiye sahip bireyler başta fıstık ezmesi olmak üzere yutma güçlüğü içeren pek çok besinden kaçınır. Ülkemizde pek görülmese de bu durum yurt dışında oldukça yaygın. Hatta fobinin bir ismi de var: Arachibutyrophobia!

15. Eski Mısır’da işçilerin ücreti soğan, sarımsak ve turpla ödenirdi. İnsanlar maaşlarını özellikle turp olarak almayı tercih ederdi. Çünkü turpun bulaşıcı hastalıkları engellediği düşünülürdü

16. Japonya’da bir şefin kirpi balığı hazırlaması için en az iki sene eğitim alması gerekiyor

Japonlar için kirpi balıkları harika bir akşam yemeği olarak kabul ediliyor. Ancak bu balığın pişirilmesi ve hatta yakalanması dahi zahmetli. Yanlış servis edilen bir kirpi balığı, yiyen kişiyi dakikalar içinde öldürebilir. Bu nedenle Japon şefler uzun yıllar bu balığı pişirebilmek için eğitim alır.

17. Margherita pizza, ismini bir kraliçeden almıştır

Kral Umberto ve Kraliçe Margherita, Napoli’yi ziyaret ettikleri sırada zengin sofralarında bir değişiklik yapmak istediler. O zamanlar yoksul halkın yiyeceği olarak kabul edilen pizza, kral ve kraliçe için oldukça cazip gelmişti. Pizzayı yedikten sonra kraliçe mozzarellayı o kadar çok sevdi ki, o günden sonra pizzanın ismi Margherita olarak anılmaya başladı.

18. Beyaz dışında mor, turuncu ve yeşil renkli karnabaharlar vardır

19. Tüm şaraplar vegan değildir

Şarapların ana bileşeni üzüm olduğundan böyle bir şeyin mümkün olup olmadığını sorgulayabilirsiniz. Ancak bazı şarapların bileşeninde süt proteini, yumurta akı ve balık mesane proteini bulunur.

20. Tatlı içecekler bunamaya sebep olabilir

Araştırmacılar, günde bir ya da daha fazla yapay tatlandırıcılı içecek tüketen kişilerin, bunama riskiyle üç kat daha fazla karşı karşıya kaldığını iddia ediyor.

21. Yumurtaların tazeliğini test etmek oldukça kolaydır

Yumurtalar suyun içinde ne kadar hızlı dibe çöküyorsa o kadar taze kabul edilir. Bunun için sadece bir bardak suya yumurtayı bırakmanız yeterli. Eğer yumurta dibe çökmeyip su yüzeyinde kalıyorsa bir an önce atılmalıdır.

22. Yiyecekler hakkında en ilginç bilgilerden biri Çin’e ait. Kuşların tükürüğü Çin’in en pahalı lezzetlerinden biridir

Çin’de tam 400 yıldır küçük sürüngenlerin ve kuşların tükürüğünden yapılan bir çorba içiliyor. Bu çorba ender kuşların yuvalarından tükürükler toplanarak elde ediliyor.

23. FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) standartlarına göre yiyecekler bir miktar böcek içerebilir. Ancak bunun bir sınırlaması vardır

Bu sınırlamaya birkaç örnek vermek gerekirse;

Örneğin 100 gramlık bir çikolatanın 60 gramından fazlası böcek parçasına sahip olamaz. Fıstık ezmesinde bu oran daha düşüktür. 100 gramlık bir fıstık ezmesinin en fazla %30’u böcek parçaları içerebilir.