Hayvanlarda şaşırtan demokrasi davranışları

Demokratik bir toplumda yaşayan(veya yaşamak isteyen) sadece biz insanlar değiliz. Yeni bir araştırma, Afrika vahşi köpeklerinin grup kararları almak için oy kullandıklarını öne sürüyor. Araştırma, köpeklerin dinlenmeyi bırakıp avlanmaya başlamaya karar vermek için aksırdığını buldu. Bu ve diğer örneklerle işte hayvanlardaki demokrasi davranışları

The Conservation’da yer alan makaleye göre , araştırmacılar vahşi köpeklerin bir dinlenme süreci sırasında veya hemen sonraki toplanmalarda aksırık oranlarının ava çıkma veya tekrar uykuya dalma ihtimalini etkilediğini keşfettiler. Eüer dominant bireyler mitinge başlarla ava başlama kararıyla sonlanma ihtimali çok yüksektir ve sürüyü bu kararını aldırmak için sadece iki veya üç aksırık yeterlidir. Ancak sürüde ast pozisyonda olan bir birey ava başlamayı isterse, sürüyü ava çıkartmak için on kat fazla aksırmak zorunda kalıyorlar. Araştırmacılar, bu aksırıkların, bir avı başlatma zamanı üzerinden sürünün oy kullanma biçimi olduğunu düşünüyor. Kitlesel kararlar, toplumsal yaşam için vazgeçilmezdir ve hayvanlarda bir bireyin sürünün geri kalanını belirli bir eylemde bulunmaya zorlayan bir toplumsal sistemi bulmak nadir olarak görülüyor. Ancak hayvanlar, insan politikalacılar gibi seçim öncesi propaganda yapmıyorlar, sosyal gruplar, faaliyet üzerinde uzlaşmayı önermek ve fikir birliğine varmak için farklı yollara sahip olmalıdır. 1. Babunlar: Al ya da BIRAK Bir babun topluluğu yiyecek için yola çıktığında, birkaç üye farklı yönlerde hareket edebilir. Grubun içindeki diğer babunlara düşen ise hangisinin peşinden gideceğine karar vermelidir ve sosyal hakimiyet, grubun çoğunluğunun kimi izleyeceği olasılığını etkilemez. Bir amaç uğruna hareket etmek diğer bireyleri takip etmek için önemli bir faktör olarak görülüyor ki bu insanlar davranışlarına benzer olarak, insanlar arasındaki en güvenilir olarak görünenin takip edileceğine benzetilebilir. 2. Mirketlerin sesle oylamaları



Mirket sürülerinde, sosyal uyum, hayatta kalmak için yaşamsal önem taşır ve bir alandan diğer alana geçilmesi mutlaka beraber topluca yapılmalıdır. Tek başına hareket kısa zaman içinde onun yaşamına mal olur. Sürünün bir alandan diğerine hızlıca hareket etmesi gerektiği zaman bireylerden biri “hareket çağrısı” yapar. Eğer üç veya daha fazla mirket kısa süre içinde bu çağrıyı dolaşıma sokarsa grup hareketi hızlanacaktır, fakat iki ya da daha az bireyde dolaşımın kalması hızı etkilemeyecektir. Mirket sürülerinin alan değiştirmelerinde 3, açık bir çoğunluk olarak görülüyor. 3. Kapuçin maymunlarının titreşimli sesleri



Kosta Rika’daki bir bölgede bulunan beyaz yüzlü kapuçin maymunlarının, istenen bir yönde hareket etmeye ikna edilmesi için titreşimli sesler kullanıyor. Bununla birlikte, çağrıyı yapanların her daim sürüyü hareket ettirmekte başarılı olamadıkları, grup içindeki statünün grubu hareket ettirmede ikna olma ihtimalini etkilemediği görülüyor. Araştırmacılara göre bu çağrıların bir oylama şekli olabileceğini düşünmemelerine rağmen, vahşi köpeklerin aksırıklarıyla benzerlik gösteriyor. 4.Keşifçi bal arıları kendi aralarında oy veriyorlar. Bal arıları, farklı işlere sahip birey işçilerle gelişmiş bir sosyal sisteme sahiptir. Bir yuva aşırı kalabalıklaştığında, arıların bir kısmının dışarı çıkması gerekiyor ve yeni bir yuva bulmak için keşfe çıkıyorlar. Doğal olarak hepsi farklı yuva adayları buluyor, bazıları birden fazla yer bulabiliyor. Bu öncü birlik konumundaki keşifçi bal arıları sürüye döndükleri zaman, her biri seçtikleri alana yönlendiren bir dans gerçekleştirir. Zaman geçtikçe, keşifçi bal arılarından bazıları buldukları yuva alanının reklamını yapmayı bırakıyor, bir kısmı da başka bir keşif alanının yönünün tanıtımını yapmaya başlıyor. Sürü ise ancak hala dans etmeye devam eden tüm keşifçi bal arılarının aynı yuva alanı yönünü göstermeye başladığı zaman ikna oluyor ve o yöne hareket ediyor. Bu işlemin tamamlanması ise bir kaç gün sürebiliyor.



5. Karıncılar ayaklarıyla oy veriyor. İngiltere’nin güneyinde keşfedilen kaya karıncalarının yuva seçmedeki kalite kriterleri arasında yuvanın giriş hacmi ve karanlık olması bulunuyor. Mevcut yuvadan ayrılmaya karar vermek içinse seçilen yuva adayı alanın kalite kriterlerinin birey tarafından ikna edici olup olmadığına dair basit bir oylama sistemi kullanıyorlar. Aday alanda yeteri kadar karınca biriktiğinde, uygun bir kalitede(veya bölgedeki en iyi) olduğu kabul ediliyor ve karıncalar içeri giriyor. Eğer yuvanın kalitesi bir süre sonra bozulursa, kolonide yeterince sayıdaki bireyin yuvadan ayrılmasına kadar başka bir yere geçerler. Basit ama görünüşte etkili bir sistem. Siyası sistemler sosyal hayvanlar arasında yaygın olmasına rağmen, hayvanların oylama biçimleri yeteri kadar incelenen bir konu değil. Ancak mirketler, vahşi köpekler ve karıncalar bunu yapıyorsa, diğer türlerin de bunu yaptığına dair bahse girebilirsiniz