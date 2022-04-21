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Gözlükleri Atma Vakti

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İsrailli bilim insanları, miyop ve hipermetropu ortadan kaldıran göz damlası yaptı. Domuzlarda olumlu sonuç veren damla yapılacak insan testlerinde başarılı olursa gözlük tarihe karışacak.

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Gözlükleri Atma Vakti
Bilim insanları tarafından geliştirilen göz damlası “Nanodrops,” yakın ve uzak göz problemlerine çözüm olabilir.

Birçok insan kornealarındaki sorun nedeniyle miyop ve hipermetrop gibi göz kusurları düzeltmek için gözlük kullanıyor. Ancak üzerinde çalışılan yeni göz damlası sayesinde gözlük kullanmaya ihtiyaç kalmayacak. Shaare Zedek Tıp Merkezi ve İsrail'deki Bar-Ilan Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından geliştirilen yeni göz damlaları korneayı onararak hem yakın hemde uzak göz problemlerini düzeltiyor. Ancak belirli aralıklarla bu işlemin tekrarlanması gerekiyor.

Geliştirilen göz damlası domuz kornealarını başarıyla sabitledi ve potansiyel olarak aynısını insanlar için yapabileceğinin sinyallerini verdi. Ancak Nanodrops isimli göz damlası henüz insanlar üzerinde denenmedi. Bu aşamaya gelinmesi için bilim insanlarının önünde yapılması gereken birçok analiz ve test bulunuyor.

 

Bunun yanı sıra yapılan analizlere göre insanların kornealarını düzeltmenin yanı sıra nanodroplar potansiyel olarak farklı bir şey için de kullanılabilir. Çok odaklı lenslerin değiştirilmesiyle insanların çeşitli mesafelerdeki nesnelere odaklanmasına imkan tanıyabilir.

Kısaca açıklamak gerekirse, göz damlalarının temel mantıkla gözünüzde rahatsız eden bir şey olmaması dışında çıkarılmayan lenslerden bir farkı yok. Belirli dönemlerde damlaları yeniletmek gerekiyor, ancak bilim insanları bu süreç ile ilgili bilgi vermediler. Bunun yanı sıra aynı ekip, görme sorunlarını düzeltmek amacıyla kök hücreler üzerinde ve kataraktı önleyebilen, görme düzeyini 20/20 geliştiren biyonik bir göz üzerinde de çalışıyorlar.

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