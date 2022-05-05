Gençleşmenin Mükemmel İksiri...

Genç bir cilt için cilt bakımı kadar sağlıklı beslenmek de çok önemli. Sağlıklı beslenme ile birlikte bağışıklığınızı güçlendirebilir, hastalıklardan korunabilir ve harika bir cilde sahip olabilirsiniz.





Gençleşmenin mükemmel iksiri... Hemen bir bardak için

Özellikle doğada mucizelerle dolu bitki, meyve ve sebzelerden bazıları hatta çoğu ünlü kozmetik ürünlerinin hammaddesi olarak kullanılıyor. Siz direk kullanarak etkisini görebilirsiniz.

BUĞDAY ÇİMİ

Son yıllarda güzellik kavramı yerini sağlığa bıraktı. Kozmetik makyaj ürünlerinden çok sağlıklı beslenme, doğal ürünlerle bakım, organik kremler daha çok ön plana çıktı. Aslında herkesin bildiği gibi çoğu ürünün kaynağı doğada yer alan mucizevi bitkiler oluyor. Hangi bitkinin nasıl bir etkisi olduğunu ve doğru kullanmayı öğrendiğinizde hem ünlü markaların ürünlerine para vermek zorunda kalmayacak hem de sorununuzu kaynağını kullarak çözmüş olacaksınız.

ACE gücü (A, C ve E Vitamini) ile paketlenmiş, mükemmel bir detoksifiye edici, temizleyici ve şifacıdır. Bu sivilceleri temizlemeye yardımcı olur ve eşit bir cilt tonu verir. Aç karnına için veya 1 çay kaşığı buğday çimi tozunu bir bardak su ile karıştırın.





ALOE VERA SUYU

Bu az bakım gerektiren etli kuru cildi nemlendirir, sivilceleri iyileştirir, yara iyileşmesini hızlandırır ve hatta yanıkları yatıştırır. Aç karnına 1 çay kaşığı aloe vera jeli için veya 15 dakika maske olarak uygulayın.





YOĞURT

Kolonunuzda iyi bakterilerin büyümesine yardımcı olan doğal bir probiyotik. Kötü bağırsak sağlığı, iltihaplanmaya yol açan bakteri büyümesinde bir dengesizlik nedeniyle akne, egzama, rosacea ile bağlantılıdır.





SAFRAN

'Kırmızı altın' olarak bilinen dünyanın en pahalı baharatı, beyindeki oksidatif stresi azaltabilen ve ruh halini yükselten nörotransmiterler dopamin ve serotonini artırabilen antioksidanlara sahiptir. Bir bardak süte üç ila dört tel ekleyin ve yatmadan önce için.





PATATES

Mucizevi antioksidan CoQ10 ile güneşe aşırı maruz kalma nedeniyle erken yaşlanmayı azaltabilir. Topikal uygulama pigmentasyonu, koyu halkaları ve kabarık gözleri azaltabilir.





YUMURTA

Esansiyel amino asitler, biotin, çinko ve selenyum açısından zengin bu basit besini günlük yemek planınızın bir parçası yaparsanız, sağlıklı saçlar, cilt ve tırnaklara sahip olabilirsiniz.





MUZ

Mutluluk olmadan güzellik yoktur ve sizi mutlu edecek muzdan daha iyi bir yiyecek yoktur. Triptofan ve B vitaminleri açısından zengin olan günde bir muz, donukluğu uzak tutabilir. (Posta)