Eşsiz Güzelliklerini Yüzyıllardır Korumayı Başaran Dünyanın En Ünlü 10 Tarihi Bahçesi

Dekoratif bahçeler, insanlığın estetik anlayışının vücut bulduğu en önemli mekânlardan. Zaman içinde insan yaşamının önemli bir parçası olan “bahçe” ve bahçeye dair algılar da değişti. Öte yandan farklı coğrafya ve kültürlerin, kendilerine has bahçeleri de vardı. Örneğin Rönesans bahçeleri, keskin simetrik hatlarıyla ünlü çiçek tarlalarına ev sahipliği yapıyordu. 18. yüzyıla gelindiğinde, bahçeler daha yumuşak ve doğal hatlara sahipti. Doğu medeniyetindeki bahçeler ise, güzel görünümlerinin yanı sıra oldukça işlevseldi. İşte dünyanın farklı coğrafyalarından, büyüleyici güzellikteki 10 tarihi bahçe…

1. Versay Bahçeleri – Fransa

Versay Bahçeleri için, sanat eseri demek daha doğru olabilir. Hem de yapımı tam 40 yıl süren bir sanat eseri! Fransa Kralı XIV. Louis için tarafından inşa ettirilen bahçeler, kral için sarayın kendisinden bile daha önemliydi! Bu sebeple Versay’daki tarihi bahçeler için binlerce insan gece gündüz çalışıyordu! Bu uzun ve meşakkatli çalışmanın sonunda bütün güzelliğiyle Versay Bahçeleri ortaya çıktı…

2. Orto Botanico di Padova – İtalya

1545 yılında inşa edilen bahçe, neredeyse 500 yıl sonra bile varlığını sürdürüyor! Etrafı bir su halkası ile çevrili Orto Botanico di Padova, dünyayı simgeleyen dairesel bir arazi üzerinde inşa edilmişti. Üstelik dünyanın ilk botanik bahçesiydi! İçerisinde çok sayıda bitkiye ev sahipliği yapan bu tarihi bahçe bugün bile İtalya’nın en büyük ve en önemli botanik bahçeleri arasında bulunuyor…

3. Sigiriya Bahçesi – Sri Lanka

Sri Lanka’daki Sigirya bölgesi, kökenleri 5.yüzyıla kadar uzanan eski bir yerleşim bölgesi. Bölge, kayaklı ve engebeli yapısına rağmen, bahçeleri ile ünlü. Sigirya Bahçelerinin dikkat çekici bir diğer özelliği ise, içerisindeki havuzlar, çeşmeler ve su yolları…

4. Blenheim Saray Bahçeleri – İngiltere

Blenheim Sarayı, İngiltere’deki barok mimarinin en güzel örneklerinden birisi olarak kabul ediliyor. Ayrıca, bütün Avrupa’daki en önemli kraliyet yapıları arasında gösteriliyor. Elbette, bu eşsiz sarayın eşsiz bahçeleri var! Bahçeler ilk olarak Kraliçe Anne döneminde tasarlandı. Blenheim Bahçeleri, başlangıçta görkemli Versay Bahçelerinden ilham alıyordu. Ancak zaman içerisinde estetik algı değişti ve bahçe şimdiki halini aldı.

5. Huntington Botanik Bahçeleri – ABD

Huntigton’daki bu botanik bahçesi, geniş bir kompleksin parçası olarak 1919 yılında inşa edildi. Devasa boyutlardaki bu yapı içerisinde, birbirinden farklı temalarda 16 büyük bahçe bulunuyor.

6. Yazlık Saray Bahçeleri – Çin

Geleneksel Çin bahçelerinin en güzel örnekleri arasında bulunan bu tarihi bahçeler, 1750-1764 yılları arasında inşa edildi. Bahçeler, zaman içerisinde farklı sebeplerden pek çok defa tahribata uğradı. Neyse ki bahçeler, her seferinde restore edildi ve günümüze kadar ulaşmayı başardı…

7. Alnwick Bahçesi – İngiltere

Alnwick Kalesi’nin yakınlarındaki bu bahçe, İngiltere’nin en iyi ve en “tehlikeli” bahçelerinden. Çünkü, ölümcül pek çok bitkiye ev sahipliği yapıyor! Bu tehlikeli bahçede, 100’den fala “katil” bitki yaşıyor! İşte bu sebeple, ziyaretçilerden hiçbir bitkiyi koklamamaları isteniyor.

8. Rundale Saray Bahçeleri – Letonya

18. yüzyılda inşa edilen Rundale Sarayı’nın yanı başında yer alan bahçeler, dönemin estetik anlayışını kusursuz bir biçimde yansıtıyor. Dönemin mimari anlayışına uygun olarak tasarlanan bahçe, geometrik şekillere ve doğal bir görünüme sahip. Bahçelerin ününü artıran bir başka özelliği ise, içerisinde 2200’den fazla gül çeşidi barındıran gül bahçeleri…

9. Arundel Kalesi Bahçeleri – İngiltere

Arundel Kalesi’ndeki bahçeler, her yıl burada gerçekleştirilen lale festivali sebebiyle oldukça popüler. Bahçeler, farklı türdeki pek çok çiçeğe ev sahipliği yapıyor. Ayrıca bahçenin içerisinde geniş seralar da bulunuyor.

10. Keukenhof, Avrupa Bahçesi – Hollanda

15. yüzyılda bir meyve bahçesi olarak tasarlan Keukenhof bugün dünyanın en büyük çiçek bahçelerinden bir tanesi! Yaklaşık 32 hektarlık bir alan üzerindeki bu çiçek bahçesinde her yıl milyonlarca yeni çiçek soğanı ekiliyor…