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Dondurucuya koymayın!

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Bayatlayan ve küflenen ekmeklere son: İhtiyacınız olan tek şey... Sabah uyandığınızda taze ekmekle kahvaltı yapmayı kim istemez ki? Ekmeği uzun süre taze tutmak zor olabilir. Çoğu kişi ekmeğin bayatlamasını veya küflenmesini önlemek için dilimleyerek dondurucuya koymayı tercih eder.

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Dondurucuya koymayın!

Ancak bu yöntem; ekmek çözüldüğünde ekmeğin tadının bozulmasına neden olur, aynı tadı vermez. Bu yöntem sayesinde ekmeğin uzun süre bayatlamasını ve küflenmesini engelleyebilirsiniz.

Ekmeklerin bayatlamasını veya küflenmesini önlemek için genelde dilimleyerek buzluğa koymak tercih edilir. Ancak bu şekilde ekmeğin çözülmesini beklemek zorunda kalırsınız. Ekmek çözüldüğünde de tadı eskisi gibi olmayacaktır. Ekmekleri gereksiz yere israf etmek istemeyeceğinizi biliyoruz. Bu yüzden size harika bir önerimiz var.

 

KEREVİZ YÖNTEMİ

Ekmeklerin uzun süre taze kalması için ihtiyacınız olan tek şey kereviz. Daha önce duymadıysanız mutlaka denemelisiniz.

Yapmanız gereken ekmekle, bir sap kerevizi aynı poşete koyup ağzını sıkıca bağlamak.

Garip gelebilir, ancak ekmek kereviz tarafından sağlanan nemi emecek ve karşılığında taze kalacaktır.

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