Dişler Hakkında Ufkunuzu Genişletecek Bilgiler

Dişler hakkında bilmeniz gereken ilginç bilgiler...

Dişler, iyi bakarsak ve bir aksilik olmazsa ömür boyu bizimle olur. Ancak bazen onlara yeteri ilgiyi göstermiyoruz ve bu da diş kaybetmemize neden oluyor. “32 dişin yanında birkaç diş varsın kaybolsun” diye düşünenler olabilir, sonuçta artık dişler için tıbben yapılabilecek birçok uygulama var. Ancak hiçbir uygulama kaybedilen dişin verdiği hissi vermiyor. Diş kaybetmiş olanlar şu an “haklısın” dercesine kafasını salladı bile, değil mi? Peki öyleyse, sizlere dişler hakkında ilginç bilgiler verelim.

1. En çok kullandığınız eliniz, aynı zamanda çiğneme tarafınızdır



Dişler hakkında ilginç bilgiler listemize her gün yaptığımız ama hiç fark etmediğimiz bir bilgi ile başlıyoruz. Örneğin sağ elinizi kullanıyorsanız, ağzının sağ tarafı ile çiğneme eğiliminde olursunuz. Eğer solaksanız, baskın çiğneme tarafınız muhtemelen solda olacaktır.

2. Dişler, kemiklerden daha güçlüdür



Bazı insanlar kemiklerin insan anatomisinin en güçlü kısmı olduğuna inanır, ancak dişlerin dış kısmındaki diş minesi aslında vücudun en güçlü ve en dayanıklı kısmıdır.

3. Dişin büyük bir kısmı görünmüyor



Dişin üçte ikisi aslında diş etlerinin altındadır. Dişin sadece üçte biri görülebilir.

4. Fırçalamak, dişlerinizi tamamen temizlemez



Dişlerinizi fırçalamak dişlerinizin sadece %60’ını temizler. Kalan %40’ı diş ipi ile temizlenir. Evet, diş ipi kullanmak önemlidir.

5. Roma tarzı diş macunu



Dişler hakkında ilginç bilgiler listemize Roma İmparatorluğu döneminden gelen bir bilgiyle devam ediyoruz. Romalılar, diş macunu icat edilmeden önce kırık yumurta kabuklarından, kemiklerden, öküz toynaklarından ve küllerden bir macun yaparlardı.

6. Dişler rahimde oluşmaya başlar



Dişler hakkında ilginç bilgiler listemizde yer alan bu bilgi annelerin dikkatini çekebilir. Ortaya çıkmaları zaman alsa da, doğduğunuz andan itibaren dişleriniz oradadır. Sadece diş etlerinde zamanlarının gelmesini bekliyorlar.

7. Dişler tıpkı parmak izi gibi eşsizdir



İki diş birbirine benzemez. Herkesin dişleri, tıpkı parmak izleri gibi kişiye özgüdür. Aslında parmak izlerinde olduğu gibi, bir kişiyi tanımlamak için dişler kullanılabilir. İnsanların, insan kalıntılarını tanımlamak için diş kayıtlarını kullanmasının nedenlerinden biri budur.

8. Peynir dişleri korur



Peynir, plaktaki asidi nötralize eden koruyucu bir tabaka sağlar. Acaba diş macunundan kurtulup diş fırçasına biraz peynir mi sürsek?

9. Roma tarzı ağız gargarası



Dişler hakkında ilginç bilgiler listemizde yer alan bu bilgiyle yine Roma İmparatorluğu’na dönüyoruz. Roma İmparatorluğu döneminde insanlar steril idrarı, ağız çalkalama suyu olarak kullanırlardı.

10. Yeşil sebzeler, dişte lekelenmeyi önler



Tam bir öğün yemeden önce yapraklı bir salata veya buharda pişirilmiş sebze yemek dişlerinizde lekelenmeyi önleyebilir. Ya da belki bu, ebeveynlerin çocuklarına bu sebzeleri yemelerini sağlamak için söyledikleri şeydir.

11. Orta Çağ’da diş ağrısı tedavisi



Orta Çağ’da insanlar diş ağrılarını hafifletmek için eşekleri öpüyorlardı. Sözde “uzmanlar” bunun diş ağrılarını durdurmanın kesin bir yolu olduğuna inanıyorlardı.

12. Plak, 300 bakteri türü içerir



Plak ortalama olarak 300 bakteri türü içerir. Dişlerinizi fırçalamayı ihmal etmeyin millet.

13. Soda, diş çürümesini hızlandırır



Günde üç veya daha fazla bardak soda içmek, %62 oranında diş çürümesine, dolgulara ve diş kaybına katkıda bulunur.

14. Zürafaların üst dişleri yoktur



Zürafaların tıpkı bizler gibi 32 dişi vardır. Bizden farklı olarak dişlerinin tamamı çenelerinin altındadır.

15. Hayatımızın 38,5 günü diş fırçalamakla geçer



Hayatımız boyunca ortalama 38,5 gün dişlerimizi fırçalıyoruz.

16. 1800’lü yılların diş hekimleri



1800’lerde berberler ve demirciler de diş hekimi olarak çalışıyorlardı. Aslında berberler diş çekeceği için onlara “berber-cerrah” deniyordu.

17. Dişlerin kusmuktan korunması



Dişler hakkında ilginç bilgiler listemizin son bilgisine geldik. Kusmadan önce ağzımız, dişlerimizi kusmuğumuzun sahip olduğu asitten korumak için aşırı miktarda tükürük üretir.