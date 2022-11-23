Denizin derinliklerinde keşfedilen “tuhaf” canlılar görenleri şok etti

Hint Okyanusu'ndaki su altı volkanlarının yakınında keşfedilen "tuhaf" görünüşlü deniz canlıları şaşkınlık yarattı

Avustralya’daki Museums Victoria Araştırma Enstitüsü’nden bilim insanları, yarasa benzeri balıklar, kör yılan balıkları ve son derece keskin dişlere sahip kertenkele balıkları da dahil olmak üzere, daha önce bilinmeyen bir deniz yaşamını ortaya çıkardılar.

Denizde görüşünü sağlayabilmek için gözleri farklı yerlerde olan yassı balık…

Görenleri şaşırtan canlılar, Avustralya’nın batısında, 467.054 kilometre karelik bir alan olan, Cocos (Keeling) Adaları’na yapılan bir keşif gezisi sırasında bulundular.





Aynı anda hem kadın hem de erkek üreme organları ve keskin dişleri bulunan kertenkele balığı…

Müseums Victoria Araştırma Enstitüsü’nden Tim O’Hara, wordsidekick.com’a, “Balıklar; hafif organları, yemleri, tripodlara veya kamuflaj uzantılarına dönüştürülmüş vücutları ve devasa gözleri olan her şekil ve boyutta olabilirler. Her tür, aşırı derin deniz ortamlarına mükemmel bir şekilde uyum sağlamışlardır” dedi.

Ekip ayrıca bir ilk olarak adaların altındaki devasa dağın ayrıntılı üç boyutlu görüntülerini de üretmeyi başardı.