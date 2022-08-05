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Cinsel Organı Patlıcana Dönüştü

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Coşkulu seks hayatları başlarına bela oldu: Cinsel organı patlıcana dönüştü Endonezya’da yaşanan ilginç olayda karısıyla cinsel ilişkiye giren adamın gecesi acilde son buldu. Coşkulu bir şekilde cinsel ilişkiye girdiklerini belirten çift, soluğu hastanede aldı. Kimliğini gizleyen adam, cinsel organını kırdığını hissettiğinde henüz cinsel ilişkide olduklarını, sonrasında ise cinsel organının saatlerce şişmeye devam ettiğini söyledi. Doktorlar ise yazdıkları raporda şişip moraran cinsel organ hakkında patlıcan benzetmesi yaptı.

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Cinsel Organı Patlıcana Dönüştü

Doktorlar ise yazdıkları raporda şişip moraran cinsel organ hakkında patlıcan benzetmesi yaptı.


Coşkulu seks hayatları başlarına bela oldu: Cinsel organı patlıcana dönüştü

Karısıyla cinsel ilişkiye girdiği esnada korkunç şekilde yaralanan Endonezyalı adamın cinsel organı doktorlar tarafından 'patlıcana' benzetildi. Kimliğini gizli tutan adam, cinsel ilişki esnasında çatlama sesi duyduğunu ve acı hissettiğini belirtti.

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50 yaşındaki talihsiz adam cinsel ilişki sonrası kendini hastaneye götürdü. Doktorlara dört saat boyunca cinsel organının durmadan şiştiğini ve morardığını söyledi. Aynı zamanda idrar yolundan kan gelmeye başladığını da şikayetleri arasına ekledi.

 

ACİL AMELİYATA ALINDI

Adamı tedavi etmek için hazır bulunan doktorlar, rapora cinsel organın "patlıcana" benzediğini yazdı. Çiftin "kuvvetli" sevişmesi sırasında penisinin ya karısının perinesine ya da kasık kemiğine çarptığını düşündüklerini belirttiler.

Doktorlar, alttaki hasarlı dokuya erişmek için üst deri ve et katmanlarını çıkarmak zorunda kaldılar. Hastanede beş gün geçiren 50 yaşındaki adam, iyileşip taburcu oldu.

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