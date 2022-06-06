Buzullar Eriyince Binlerce Yıllık Ayakkabılar Ortaya Çıkt

Norveç'te iklim değişikliği nedeniyle eriyen buzulların içinden binlerce yıllık ayakkabılar ortaya çıkıyor. Langfonne'de keşfedilen 3 bin yıllık ayakkabının sadece Norveç'te değil, "tüm İskandinavya'da gün yüzüne çıkarılan en eski giyim eşyası olduğu" belirtildi.



Norveç'te iklim değişikliği nedeniyle eriyen buzulların içinden binlerce yıllık ayakkabılar ortaya çıkıyor.

Bilim insanları, Jotunheimen dağlarındaki bugün Langfonne adı verilen bölgede ortaya çıkarılan 3 bin yıllık ayakkabının incelemelerini sürdürürken, At Buz Yaması adlı bir başka bölgede de 1700 yıllık sandalet keşfedildi.

Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden araştırmacıların yayımladığı yeni açıklamada, "Varlığından bile haberdar olmadığımız hayvanlar ve insan faaliyetleriyle ilgili nesneler ve kalıntılar buluyoruz" ifadelerine yer verildi:

Kavrayışımızın sınırlarını değiştiren bir buluntu keşfetmediğimiz tek bir yıl bile yok.





İSKANDİNAVYA'NIN EN ESKİ GİYİM ÜRÜNÜ





Üniversite araştırmacıları Langfonne'de keşfedilen 3 bin yıllık ayakkabının sadece Norveç'te değil, "tüm İskandinavya'da gün yüzüne çıkarılan en eski giyim eşyası olduğunu" belirtti.

İncelemelere göre küçük ayakkabı bugünkü ölçülerde 36 veya 37 numara büyüklüğünde. Bu nedenle araştırmacılar, bunun bir kadına veya erkek çocuğuna ait olduğunu düşünüyor.

Bu ayakkabı aslında ilk olarak 2007'de ortaya çıkarılmıştı. Ancak eser üzerindeki incelemeler sürüyor ve yeni bulguları açığa çıkarıyor. Son çalışmalar ayakkabının MÖ 1100'e tarihlendiğini ortaya koydu.

Önceki haftalarda açıklanan bir başka keşfin konusu ise 1700 yıllık sandaletti.

Deri sandaletin MS 4. yüzyıl civarında, deniz seviyesinden 2 bin metre yükseklikteki zorlu bir dağ geçidi olan At Buz Yaması'nda yürüyen bir gezgine ait olduğu düşünülüyor.

Nesnenin son derece eski olmasının yanı sıra, Roma tarzını yansıtması da arkeologları cezbediyor.





(Sandalet dönemin moda anlayışına dair ipuçları sunuyor)

Bölgedeki bir yürüyüşçü tarafından keşfedilen buluntu, Oslo'daki Kulturhistorisk Müzesi'nden arkeolog Vegard Vike ve Buzun Sırları Projesi'nden tarafından incelendi.





Vike'ın incelemesi, sandaletin Batı Roma İmparatorluğu'nun ilk dönemlerinde Avrupa'da çok moda olan "Roma carbatina" tarzında tasarlandığını gösterdi.

Independent Türkçe'deki habere göre uzmanlar, 43-44 numara sandaletin bir erkeğe ait olduğunu tahmin ediyor.

BULUNTULAR KASVETLİ BİR TABLO ÇİZİYOR

Yeni arkeolojik eserlerin keşfi bilimsel incelemeler açısından heyecan yaratsa da aslında Dünya'nın geleceğine dair kasvetli bir tablo çiziyor.

Zira hızla eriyen buzullar bu türden eski eserleri açığa çıkarırken, gezegenin de süratle karanlık bir geleceğe doğru ilerlediği anlamına geliyor.

Norveç Su Kaynakları ve Enerji Müdürlüğü'nün son araştırmaları, 2006'dan bu yana kar yamaları ve buzullarda 364 kilometrekarelik bir alanın tamamen eridiğini ortaya koyuyor.

Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden arkeolog Birgitte Skar konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

2020'de çekilen uydu görüntülerine dayanan bir inceleme, eski eserlerin ortaya çıktığı 10 buz parçasının yüzde 40'ından fazlasının eridiğini gösteriyor.