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Birbirinden lezzetli ve tuhaf yemek kombinasyonları

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Bir Araya Geldiğinde Lezzet Patlaması Yaşatan 19 Tuhaf Yemek Kombinasyonu

Birbirinden lezzetli ve tuhaf yemek kombinasyonları

 

Türk halkı olarak yeni lezzetlere pek de açık olduğumuz söylenemez.  Hatta birçoğumuz karpuz-peynir ya da baklava-ayran gibi klasikleşmiş ikililer dışında tatlı ve tuzluyu karıştırmaktan hiç ama hiç hoşlanmıyoruz. Kimi zaman karpuz-peynirden, baklava-ayrandan bile iğrenerek kaçanlar olduğunu görebilirsiniz.  Tabii işler yeni nesille birlikte hızla değişiyor! Ballı hardallardan tatlı ekşi soslu tavuklara, avokadolu tatlılardan meyveli salatalara Türk kültürüne oldukça uzak birçok yeni lezzetle tanışıyoruz. Durum böyle olunca tuhaf yemek kombinasyonlarının ortaya çıkması da kaçınılmaz oluyor. 
Dünyanın dört bir köşesinde hayranlara sahip olan en tuhaf yemek kombinasyonlarını sizler için derledik. İşte bir araya geldiğinde lezzet patlaması yaşatacak o kombinasyonlar…

1. Dondurma ve patates kızartması


McDonald’s dondurmasını bir kez patates kızartmasıyla birlikte yedikten sonra bu lezzetten vazgeçemeyeceksiniz! Bize güvenin 

 2. Çikolata ve avokado


Kimilerine göre oldukça tuhaf olan bu ikili, influencerlar tarafından sık sık tercih ediliyor. Günümüzde pek çok avokadolu ve çikolatalı puding tarifi bulmanız mümkün.

3. Zeytinyağı ve dondurma


İşte bu konuda biz de pek emin değiliz. Bu ikilinin hayranları vanilyalı dondurmanın üzerine bir miktar zeytinyağı dökmenizi ve hafifçe tuzladıktan sonra yemenizi öneriyor.

 4. Çilek ve balzamik sirke


Aslında bu ikilinin de pek tuhaf olmadığını söylemeliyiz. Günümüzde ıspanaklı, çilekli ve balzamik sirkeli salatalar oldukça popüler.

5. Cheddar ve elmalı turta


Taze peynirlerin elma dilimleriyle birlikte servis edildiğiniz düşünürsek pek de kötü bir kombinasyon olmasa gerek. Yine de elmalı turtanın üzerine cheddar dilimi atmak ister misiniz pek emin değiliz…

 6. Fıstık ezmesi ve hamburger


Tuzlu ve tatlı karışımlardan hoşlanıyorsanız bu ikiliye mutlaka bir şans vermelisiniz! Yurt dışında oldukça sevilen fıstık ezmeli hamburgerler, ülkemizde de popülerleşmeye başladı.

7. Çikolata ve cips


Kulağa o kadar da ilginç gelmiyor değil mi? Birçoğumuzun tükettiği bir ikili 

 8. Turşu ve fıstık ezmesi


New York Times yazarları bile sandviçlerinize hem turşu koymanızı hem de fıstık ezmesi sürmenizi öneriyor. Söylendiğine göre ortaya harika bir tat çıkıyormuş!

9. Kızarmış tavuk ve turşu suyu


Turşu suyu aşıklarını buraya alalım! Gerçek turşu suyu aşıkları bilirler ki turşu suyu her şeyin yanına yakışır  Yani bu ikiliyi de seve seve denemeye hazırız!

 10. Ketçap ve ranch sos


Bu iki sosun karışımı öylesine seviliyor ki Heinz çoktan piyasaya hazır versiyonunu sürdü. Üstelik adı da Kranch!

11. Yaban mersini ve et


Yaban mersini ülkemizde yeni yeni yaygınlaşmaya başlasa da Amerika ve Avrupa ülkelerinde oldukça popüler. Hatta çeşitli yaban mersini reçelleri et sosu olarak bile kullanılıyor.

12. Karpuz ve tuz


Bu ikiliyi deneyen birçok kişi, bir çimdik tuzun karpuzun aromasını daha da güçlendirdiğini savunuyor   

13. Turşu ve dondurma


İşte bu karışımdan pek de emin değiliz! Ancak seveni oldukça fazla.

14. Çilek ve fesleğen


Pek de şaşırtmayan bir ikili olduğunu söyleyebiliriz. Sonuçta çilekli ve fesleğenli limonata tariflerini sık sık görüyoruz.

15. Susam ve çikolata


Hmm oldukça ilginç bir kombinasyon. Deneyenler vazgeçemiyormuş, hatta Lindt çoktan susamlı çikolatalar üretmeye başlamış.

16. Patates kızartması ve bal


Ballı hardaldan hoşlanıyorsanız bu ikiliye mutlaka bir şans vermelisiniz! Patates kızartmasına olan aşkımızdan mıdır bilinmez, biz denemeye hazırız. 

17. Bal ve pizza


Özellikle pepperoni gibi tuzlu şarküteri ürünleri içeren pizzalar seviyorsanız bu ikili sizi oldukça mutlu edecek 

18. Acı sos ve dondurma


Pek de iç açıcı bir ikili olmadıklarını kabul ediyoruz. Yeni tatlara açıksanız belki denemek isteyebilirsiniz 

19. Fıstık ezmesi ve mayonez


Fıstık ezmeli ve mayonezli sandviçlerin çok büyük bir hayran kitlesi olduğunu söyleyelim! Bir şans vermeye ne dersiniz?

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