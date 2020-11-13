Binlerce Kişinin Ölümüyle Sonuçlanan Mühendislik Faciaları

"Yok artık!" demenize neden olacak mühendislik hataları...

İnsanoğlu her gün yeni bir icat buluyor, çeşitli tasarımlar yaratıyor ve mükemmel projeler yapıyor. Uzay mekikleri ve barajlar bunun en büyük örnekleri olarak öne çıkıyor. Bu ve benzeri olağanüstü mühendislik harikaları, birçok açıdan hayatımızı kolaylaştırıyor ve gelişmemizi sağlıyor. Ancak bu güzel sözleri her mühendislik çalışması için söylememiz mümkün değil. Çünkü bazıları beklentileri karşılayamıyor, hatta çeşitli facialar hatta ölümlere sebep oluyor. İşte okur okumaz “bu kadar da olmaz!” diyeceğiniz mühendislik faciaları…

1. St. Francis Barajı, 1928





Kendi kendini yetiştiren mühendis William Mulholland, çevredeki kanyonun jeolojisini görmezden gelerek kusurlu bir temel üzerine baraj inşa etti. Rezervuar doldurulur doldurulmaz çatlaklar oluştu. Beş gün sonra baraj parçalandı. 450 kişi hayatını kaybetti ve su tüm kasabaları yok etti. Bununla birlikte Mulholland’ın kariyeri de sona erdi. Bu barajın görkemli bir proje olması beklenirken, sadece mühendislik hataları içinde yer alan bir trajedi oldu.

2. Kansas City Hyatt yürüyüş yolu, 1981





Mühendislik hataları listemizin ikinci sırasında Hyatt Regency Oteli’nin Kansas City’deki şubesinde yaşanan dehşet verici bir olay yer alıyor. Hyatt Regency Oteli’nde bir parti düzenleniyordu ve çok fazla davetli vardı. Yürüyüş yolu davetlileri taşıyamayınca çöktü. Yüzlerce insan ve yağmurlu molozlar dans pistine düştü. Bunun sonucunda 114 insan öldü ve 100’den fazla kişi yaralandı.

3. Vasa, 1628





Vasa, Titanik’ten üç yüz yıl önce zamanının en büyük yelkenli gemisiydi. Vasa, 17. yüzyıldaki diğer gemilere göre daha fazla silah bulunduruyordu. Bu gemi dönemin İsveçlileri için büyük bir projeydi. Ancak suya indirdikten sonra sadece 1 mil ilerleyebildi ve battı.

4. Kuzeydoğu ABD elektrik şebekesi, 1965





Mühendislik faciaları listemizin dördüncü sırasında yer alan olay adeta insanları çok eski çağlara götürüp karanlığa gömdü. Ontario’ya tek bir koruyucu röle takıldı ve devreleri aşırı yüklenince 30 milyon evi 13 saat boyunca elektriksiz bırakan bir dizi kesinti meydana geldi. Tam bir fiyasko!

5. Firestone 500 lastikleri, 1970’ler





Mühendislik faciaları listemize tükürdüğünü yalamak lafını birebir özetleyen bir olay ile devam ediyoruz. Bu çelik kuşaklı radyal lastikler, suyun sırtın altına sızmasına izin vererek kayışların paslanmasına ve sırtın ayrılmasına neden oldu. Firestone, düzinelerce ölümden sonra tüketicileri suçladı, ardından 10 milyon lastiği geri aldı.

6. Boston Şeker Pekmezi Felaketi, 1919



Listemizin altıncı sırasında yer alan olay bir hayli trajikomik. Boston’un ortasında duran 15 metrelik şeker pekmezi tankında sızıntılar vardı. Bu sızıntılar kahverengi boya ile gizlenmeye çalıştı ve bu ihmalkarlık bir faciaya sebep oldu. Tank sonunda patladı ve şehre 56 km hızla şeker pekmezi saçarak 21 kişinin ölümüne sebep oldu.

7. Skylab, 1973



Amerika‘nın ilk uzay istasyonu da mühendislik faciaları listemizde yer aldı. Amerika’nın ilk uzay istasyonu fırlatıldığında hasar gördü. Bunun nedeni tasarımcıların meteorit kalkanın ve güneş panellerinin aerodinamiğini hesaba katmakta başarısız olmasıydı. Mürettebat sürekli onarım yapmak zorunda kaldı ve aşırı sıcaktan yüzünden fazlasıyla rahatsız oldu.

8. Citigroup Center, 1978



Bu Manhattan kulesinin yapısal desteklerinde yapılan son dakika değişiklikleri, kuleyi şiddetli rüzgarlara karşı savunmasız bıraktı. İnşaatçılar, kasırga şehre vurmadan önce 5 santimlik çelik plakaları 200 zayıf cıvatalı bağlantı noktasından kaynaklayarak güçlendirmek için zamana karşı yarıştılar.

9. R101 hava gemisi, 1930



Mühendislik hataları listemizin dokuzuncu sırasında tarihte yaşanan en trajik kazalardan biri yer alıyor. İngilizlerin 1920’li yıllardaki havacılık projesi R101, ilk deniz aşırı uçuş deneyiminde başarısız oldu. Bu olayda 48 kişi hayatını kaybetti.

10. Tacoma Narrows Köprüsü, 1940



Mühendislik hataları listemizin sonunda yapılacak projeler de en ufak ayrıntıya bile dikkat edilmesini gösteren bir olay yer alıyor. Köprülerden binalara kadar her türlü yapıda rüzgar hesaba katılmalıdır, ancak Tacoma Narrows Köprüsü’nün mühendisleri rüzgarı hesaba katmayınca, şiddetli rüzgarlar önce köprünün duruşunu bozdu, sonra yıkılmasına sebep oldu.