Anneler vefat edebilir ama ÖLMEZ!

Mitokondri, hücreye enerji veren, canlı olmasının temelini sağlayan organeldir; babadan değil, anneden gelir. Anne, her çocuğuna enerjisini verir.

Mitokondri neden anneden alınır?Eşey hücrelerinin boyutları ve hareket kabiliyetleri, tüm canlılarda ortak bir farklılık gösterir. Dişi eşey hücreleri (yumurta) görece daha büyük boyutlu ve stabildir, erkek eşey hücreleriyse (sperm) görece daha küçük boyutlu ve hareketlidir. Hücreler içindeki organeller de, bu koşullara uygun olacak biçimde dağılım gösterir.Protein sentezinde görev alacak organelleri ve bu işlemlerde gerekli enerjiyi üretecek mitokondri organelini içerir. Çünkü durağan ve büyük yumurta hücresi, yüksek oranda protein sentezi yapmaktan sorumludur. Bunla birlikte olasılıkla kendi kendine bölünmesinin engellenmesi için sentrozom organelinden yoksundur.Sperm hücresi, döllenme sonrasında hücre bölünmesinin gerçekleşebilmesi için gerekli olan sentrozomu taşır. Yumurtaya ulaşması için gereken kuyruk hareketi süresince kendisine gerekli enerjiyi sağlayacak olan mitokondrilerse boyun kısmında bulunur. Sperm hücresi yumurtaya girerken boyun kısmından ikiye ayrıldığı ve yumurta hücresine yalnızca genetik materyal içeren çekirdeği ve sentrozomları taşıyan baş bölgesi girdiği için de sentrozomlar babadan gelir.Harcanan her enerji, annenin çocuğuna verdiği mitokondriden gelir.Dolayısıyla anneler vefat edebilir ama anneler ölmez! Biz farkında olmadan, annelerimizi, gizli bir şifre gibi her hücremizin içinde taşırız. Annemiz vefat etse de bize enerji vermeye devam eder...

HAYAT ENERJİSİ ANNEDEN GEÇER

Mitokondri hücre içindeki organellerin en karmaşık ve ilginç olanlarından biri. Kendine has DNA’sı var, kendine özgü kişiliği var, kendisine has proteinleri var, çalışma mekanizması ve prensibi var.

Hem enerji üretir hem hücreyi ölümlerden korur, bölünür, çoğalır, hücre içinde dolaşır, nerede enerji lazım oraya gider.