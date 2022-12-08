Akik Taşının Faydaları Ve Özellikleri Nelerdir?

Sizler için akik taşının faydalarını ve özelliklerini anlattık

Doğada bulunan taşlar insanların çok ilgisini çekmektedir. Bu taşların insan üzerinde hem sağlık hem de enerji açısından olumlu etkileri olduğuna inanılmaktadır. Hakkında çok fazla araştırma yapılan taşlardan biri de akiktir. Akik, kalsedon kuvarsının bir türü olan yarı saydam mineral ve yarı değerli taştır. Sizler için akik taşı ne işe yarar, akik taşının faydaları nelerdir ve akik taşı neye iyi gelir anlattık.

Akik taşının faydaları

Akik taşının faydaları saymakla bitmez. Şık ve zarif bir görünüme sahip olan akik taşının faydalarına bakalım.

Kişiyi ruhsal açıdan korur ve rahatlatır.

Strese ve negatif enerjiye karşı koruyucu etkisi vardır.

Kendini ifade etmekte zorlananlara iyi gelir.

Bedeni güçlendirir ve enerji verir.

Ağrıları azaltmaya yardımcı olur.

Taşıyan kişiyi tehlikelerden koruduğu söylenir.

Kemik ağrılarına iyi gelir.

Bağırsak ve mide hastalıklarına iyi gelir.

Kalp rahatsızlıklarının önüne geçer.

Nazara karşı koruduğuna inanılır.

Uykusuzluğa ve karabasana iyi gelir.

Gerçeklerin farkına varılmasını sağlar.

Tansiyonu dengeler ve metabolizmayı hızlandırır.

Hamilelik döneminde kullandığında hem anneye hem de bebeğe iyi geldiği söylenir.

Akıl ve mantık gücünün gelişmesini sağlar.

Kişiyi mutlu eder ve iyi hissetmesini sağlar.

Kişinin çevreyle olan uyumunu artırır.

Vücuttaki gerginliği alarak rahatlama sağlar.

Akik taşının faydaları kadar zararları da çok merak edilmektedir. Ancak akik taşının insan sağlığı üzerinde olumsuz bir etkisi bulunmamaktadır. Akik taşının faydaları nelerdir öğrendiğimize göre özelliklerine bakalım.

Akik taşının özellikleri

Akik taşının ana bileşeni SiO2’dir. İçerdiği diğer bileşenlere ve oluşum koşullarına bağlı olarak çok farklı renk ve dokularda olabilir. Mohs ölçeğine göre sertlik derecesi 7’dir. Kuvars grubuna ait olan bu doğal taş, ışığı geçiren saydam ya da yarı saydam bir yapıya sahiptir. Güçlü bir taş olduğu için terapi aracı olarak kullanılmaktadır.

Akik taşı tarih boyunca; yüzük taşı, mühür, düğme, süs eşyaları vb. yapımında yaygın olarak kullanılmıştır. En bilinen ve bulunan rengi ateş kırmızısıdır. Doğada daha az bulunmakla birlikte siyah, beyaz, mavi, yeşil, sarı, turuncu ve kahverengi olanları da vardır. Günümüzde daha ziyade tespih yapımında ve kuyumculukta kullanılmaktadır. Diğer minerallerden etkilenerek yosunlu bir görünüm aldığında Agat (Yosunlu Akik) adını alır. Bu lekeler çizgi, dalga ve hare halini de alabilir. Siyah ve beyaz renk aldığında Oniks adını alır.

Akik taşının şifalı olduğuna inanılmaktadır. Akik taşının yaydığı güçlü enerji insanları etkilemekte ve onlara iyi gelmektedir. Kişiyi ruhsal sorunlardan koruduğu ve strese iyi geldiği bilinmektedir. Bu taş boğa burcu taşı olarak kabul edilmektedir.

Dünyadaki farklı kültürlerde akik taşının anlamı

Akik taşı geçmişten günümüze kadar birçok farklı medeniyet tarafından kullanılmıştır. Akik taşının anlamı medeniyetten medeniyete farklılık gösterebilir. Örneğin, Babilliler akik taşının özelliklerinin kötü enerjiyi uzaklaştırmak için kullanılabileceğine ve onu evlerinin etrafına buna göre yerleştireceklerine inanıyorlardı. Persler, bu şifalı taşın bir fırtınaya karşı savunmak için kullanılabileceğine inanıyorlardı.

Benzer şekilde, İslami kültürler akik taşının nazar ve trajedilerden korunmaya yardımcı olduğuna inanırken, Mısırlılar taşın doğal afetlere karşı korunmaya yardımcı olduğunu ve konuşma gücü sağlayabileceğini düşündüler. Ancak Çinliler, akik taşının manevi koruma sağladığına inanıyorlardı. Onlara göre akik taşı, pozitif kalmalarına, iyi şansa ve servete yardımcı oldu.

Akik taşının gerçek olduğu nasıl anlaşılır?

Akik taşının faydaları nelerdir öğrendik. Ancak bu faydalardan yararlanabilmek için akik taşının gerçek olup olmadığı tespit edilmelidir. Çünkü piyasada çok fazla sahte akik taşı bulunmaktadır. Akik taşının gerçek olup olmadığını anlamak için çok kolay bir yol vardır. Eğer akik taşının içi ve dışı farklı renkte ise bu akik taşının sahte olduğuna işarettir. Gerçek akik taşlarının hem içi hem de dışı aynı renktedir.

Akik taşını kimler kullanabilir?

Akik taşının pek çok faydası olsa da, bazı kişilerin kullanması önerilmez. Düşük tansiyonu ve kalp sorunu olan kişiler akik taşı kullanmamalıdır. Bunun nedeni akik taşının tansiyon düşürme üzerinde etkili olmasıdır. Düşük tansiyon problemi olan kişiler akik taşını kullandığında tansiyonlarında daha fazla düşüş meydana gelebilir. Bunun dışındaki herkes akik taşını kullanabilir.