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56 dolara alınan vazo 9 milyon dolara satıldı

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Hong Kong'da düzenlenen bir açık artırmada, daha önceden 56 dolara satın alınan vazo, 9 milyon dolara (53 milyon TL) alıcı buldu

56 dolara alınan vazo 9 milyon dolara satıldı
14 Temmuz 2020 Salı 15:45

Açık artırmalar ve müzayedeler her zaman ilginç objelere ev sahipliği yapıyor. Kimi zaman binlerce yıllık kimi zamansa fiyatları milyonları aşan ürünlerin satışa sunulduğu müzayedelerden bir olan Sotheby, ilginç bir açık artırmaya sahne oldu.
 

56 dolara alınan antika vazo açık artırmada 9 milyon dolara satıldı - 2

Daha önce girdiği açık artırmada 56 (467 TL) dolara satılan Çin yapımı antik bir vazo, Hollandalı bir uzman tarafından gerçek değerinin anlaşılmasının ardından açık artırmada 9 milyon dolara (53 milyon TL) alıcı buldu.
 

56 dolara alınan antika vazo açık artırmada 9 milyon dolara satıldı - 3

Hong Kong'da düzenlenen açık artırmada satılan antik Çin yapımı vazonun yaklaşık 250 yıl öncesine ait olduğu ve Çiyenlong (Qianlong) İmparatoru adına yapıldığı belirtildi.
 

56 dolara alınan antika vazo açık artırmada 9 milyon dolara satıldı - 4

ABD New York merkezli Müzayede Evi Sotheby tarafından "kayıp bir şaheser" olarak tanımlanan antik vazonun Hollandalı bir antika uzmanı olan Johan Bosch van Rosenthal tarafından Avrupa'da keşfedildiği ve 80 yaşındaki bir kadının evinde ortaya çıktığı belirtildi.

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