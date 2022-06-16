40 Yaşını Geçen Kadınlar Cinsel Hayatlarından Daha Çok Keyif Alıyor!

Yaşlanma fikri dünyadaki çoğu insan gibi sizin de gözünüzü korkutuyor olabilir. Ancak yapılan yeni bir çalışma, 40 yaşını geçen kadınların cinsel hayatları da dahil olmak üzere yaşamlarının birçok alanında daha çok keyif almaya başladıklarını gösterdi! Detaylar için buyurun...



Yaşlanma fikri dünya üzerindeki çoğu insan gibi sizin de gözünüzü korkutuyor olabilir. Sürekli iş güçle uğraşmak, kırışıklıklar, artık gençlere ayak uyduramamak... Ancak orta yaş olmak hakkında bildiğiniz tüm negatif şeyleri unutun, çünkü araştırmalara gösterdi ki özellikle kadınlar için bu yaşlar ister kariyer anlamında, ister öz güven anlamında tam bir altın çağ! Nottingham Trend Üniversitesi'nde yapılan yeni çalışmaya göre kadınlar için yıllar geçtikçe hayat ve özellikle cinsel yaşam çok daha keyifli hale geliyor! Psikoloji uzmanı olan Jill Arnold'un 45-65 yaşları arasında 50 kadın katılımcıyla yaptığı bu yeni çalışmada, kadınların yaşlandıkça gördükleri hayat tecrübeleri, bakış açıları ve atlattıkları değişimler soruldu.



Kadınların, kendi hayatlarının ipini ellerine aldıkları zaman öz güvenlerinin de kayda değer şekilde yükseldiği, 20'li ve 30'lu yaşlarında kariyerlerini ilerletmeye ve çocuklarını yetiştirmeye ayırdıkları zamanı artık kendilerine ayırdıkları görüldü.



'Bir kadın katılımcı bana yaşlandıkça kendisini yalnız hissedeceğinden hep korktuğunu söyledi. Ancak emekliye ayrıldıktan sonra kendisine yeni bir dünyanın açıldığını, hayatta yapmak istediği onlarca şey olduğunu keşfetmiş!'



Orta yaşlı kadınların yaşlandıkça artan deneyim ve öz güvenleriyle beraber cinsel hayatlarında da ne istediklerini bildikleri, bu yüzden yatak odasında çok daha keyifli vakit geçirdikleri de ortaya çıktı.

