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30 yıl sonra tırnaklarını kesti

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30 yıl sonra tırnaklarını kesti
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ABD, Houston’da, 2017’de 5,8 metre tırnak uzunluğuyla ‘dünyanın en uzun tırnaklarına’ sahip olarak Guinness Dünya Rekorlarına giren Ayanna Williams, 7,33 metre uzunluktayken tırnaklarını kesti. Williams, tırnaklarını kesmeden önce iki şişeden fazla oje kullandığını ve manikürünün 20 saat sürdüğünü belirtirken, “Tırnaklarım olsun veya olmasın, ben yine de kraliçe olacağım” dedi.
Dünyanın en uzun tırnaklarına sahip kişi olan Ayanna Williams, yaklaşık 30 yıl sonra onları kesmeye karar verdi.
ABD, Houston’da yaşayan Ayanna Williams, 2017 yılında 5,8 metre uzunluğundaki tırnaklarıyla Guinness Dünya Rekorlarına girmişti.
Yaklaşık 4 sene boyunca dünyanın en uzun tırnaklı kişisi unvanını taşıyan Williams, geçtiğimiz günlerde tırnaklarını kesmeye karar verdi.
 
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