20 yıldır idrarından kan gelen adam kadın çıktı

20 yıldır idrarından kan gelen adam, hastaneye gittiğinde kadın olduğunu öğrendi



Çin'de yaşayan 33 yaşındaki Chen Li adlı adam, mide ağrısı ve idrarda kanama şikayetiyle hastaneye gitti. Doktorlar, yaptıkları detaylı incelemenin sonucunda adamın rahmi ve yumurtalıkları olduğunu tespit etti. 20 yıl boyunca idrarından kan gelen adamın, adet gördüğü ortaya çıktı.

Çin'de 33 yaşındaki bir adamın başına gelen olay, adeta akıllara durgunluk verdi. Chen Li adlı kişi, sert şekilde mide ağrısı yaşamasının ardından hastaneye koştu. Önce apandisten şüphelenen doktorlar, hemen adamın karın bölgesini ultrason ile görüntüledi.

RAHMİ VE YUMURTALIKLARI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Doktorların yaptığı inceleme sonucunda Chen Li'nin erkek organının dışında rahmi ve yumurtalıkları da olduğu tespit edildi. Meydana gelen durum karşısında doktorlar dahi büyük şaşkınlık yaşadı. Daha sonra olan biten her şey Chen Li'ye anlatıldı.

20 YIL BOYUNCA ADET GÖRMÜŞ

Olay hakkındaki daha ilginç gerçek ise Chen Li'nin kendi hakkında söylediklerinin ardından ortaya çıktı. 20 yıl boyunca her ay düzenli olarak bu durumu yaşayan Chen Li'nin adet kanaması geçirdiği öğrenildi.

