12 yıl önce kaybolan kedi evine döndü

Kanada'nın Ontario eyaletinde yaşayan Christine De Castro, yaklaşık 12 yıl önce kaybolan kedisine kavuştu.



İkili, kedideki mikroçip sayesinde 3 Ocak'ta bir araya geldi. De Castro, Kanada resmi yayın kuruluşu CBC'ye yaşananları anlattı. Buna göre hayvansever kadına, yılbaşında belediyenin veteriner hizmetlerinden bir telefon geldi:

Bir kediye ve iki köpeğe bakan De Castro, ilk başta kafasının karıştığını söyledi:

"Hızlıca üç hayvanımı saydım. Hepsi evdeydi."

Yetkililer daha sonra durumu açıkladı. Bulunan hayvan, 2010 yazında evden kaçan Loli'ydi:

"Şoke oldum. Loli'yi almak için partnerimle hemen plan yaptım. Bir buçuk hafta geçmesine rağmen hala şoktayım."

De Castro sahiplendikten bir buçuk yıl sonra kaybolan kediyi bir süre aradığını ancak hiçbir iz bulamadığını belirtti:

"Hayatıma devam etmem ve onun dönmeyeceğini kabullenmem gerekiyordu. Ama şimdi kedi geri geldi. Keşke kediler konuşabilse ve Loli bana nerede olduğunu söyleyebilse. Geri geldiği için mutluyum. Altın çağında ona bakacağım."

Öte yandan De Castro, kedinin kendisini tanıyıp tanımadığından emin olmadığını şu ifadelerle anlattı:

"Bana epey öpücük verdi ve sarıldı. Ona birkaç kez Loli diye seslendim. Bazen kulaklarını biraz dikti. Ama kim bilebilir? Kediler gizemlidir…"

