Lefkoşa’da meydana gelen sirkat suçundan tutuklanan Fatma Duran mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının 1 Haziran 2025 tarihinde Lefkoşa’da, bir ikametgahta misafir olarak bulunduğu sırada, sehpa üzerinde bulunan cüzdan ile birlikte içerisinde muhafaza edilen toplam 500 Sterlin nakit parayı alıp, tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığını söyledi.

Polis, olayın bilgilerine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, zanlının 3

Haziran’da tutuklandığını ifade etti. Polis, zanlının ifadesinde suçlamaları kabul

etmediğini ve olay günü Lefkoşa’ya hiç gelmediğini söylediğini aktardı. Polis

memuru, KGS kameralarının incelendiğini, zanlının söylediğinin aksine olay

günü tüm gün Lefkoşa’da olduğunun belirlendiğini açıkladı. Polis memuru,

zanlının çaldığı paranın bulunmadığını, dövizcilerden araştırma yapacaklarını

söyleyerek, 8 gün ek süre istedi.

Yargıç Nuray Necdet, zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.