banner875
banner815
Yollarımızda bu şekilde malzeme taşımak akıl işi değil
Yollarımızda bu şekilde malzeme taşımak akıl işi değil
14 0
Cimnastikçiler büyülediler
Cimnastikçiler büyülediler
11 0
 
Kıb-Tek'den elektrik kesintisi uyarısı
Kıb-Tek'den elektrik kesintisi uyarısı
30 0
Kavşaklara aydınlatma lambaları konulmalı
Kavşaklara aydınlatma lambaları konulmalı
26 0
Teknecik’te yine yakıt bitti
Teknecik’te yine yakıt bitti
18 0
YDÜ ve Koopspor kayıpsız ilerliyor
YDÜ ve Koopspor kayıpsız ilerliyor
9 0
“Proteinsiz beslenen bir nesil yetişecek”
“Proteinsiz beslenen bir nesil yetişecek”
15 0
banner878

Yükseliş ve YDÜ rahat kazandı

banner476

banner825
Yükseliş ve YDÜ rahat kazandı
Hentbol’da DEM’S U18 liginde üçüncü hafta dün akşam oynanan iki karşılaşma ile başladı. Erkekler mücadelesinin yaşandığı DEM’S üçüncü hafta karşılaşmalarında, Yükseliş – Doğukent, YDÜ-UKÜ karşılaşmaları oynandı. Günün ilk karşılaşmasında Atatürk Spor Salonunda Yükseliş ile Doğukent takımları karşı karşıya geldi. İlk devreyi rakibi Doğukent karşısında 14-10 önde kapatan Yükseliş ikinci devrede tempoyu artırarak sahadan 42-15 galip ayrıldı. Yükseliş takımında Hasan maçı 17 golle tamamlarken, yine Yükseliş takımından Murat 10 golle geceyi bitiren bir diğer isim oldu. Atatürk Spor Salonunda oynanan gecenin ikinci karşılaşmasında YDÜ-UKÜ takımları mücadele etti. Maçın başından sonuna kadar oyun üstünlüğünü elinde tutan YDÜ ilk devreyi rakibi karşısında 22-6 önde kapatırken, maçıda 39-13 kazanarak üçüncü haftayı galibiyetle kapatmış oldu.
Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.