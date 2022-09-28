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Yükseliş, Mağusa'dan mutlu döndü

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Yükseliş, Mağusa'dan mutlu döndü
Hentbol U16 erkekler ligine dün akşam oynanan tek karşılaşma ile devam edildi. Mağusa Arena’da oynanan karşılaşmada MGA ile Yükseliş takımları karşı karşıya geldi. İlk devreyi rakibi MGA karşısında 11 – 7 önde kapatan Yükseliş iyi oyununu maçın ikinci yarısında da sürdürerek sahadan 20 – 15 galip ayrıldı. Yükseliş takımında Murat 8, Ömer ise 7 golle maçı tamamlarken, MGA’da Aras karşılaşmayı 7 golle bitirdi.
 
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