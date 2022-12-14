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Yükseliş ikinci devre açıldı

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Yükseliş ikinci devre açıldı
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DEM’S U18 Hentbol liginde dün akşam oynanan tek karşılaşmada MGA ile Yükseliş takımları karşı karşıya geldi. Mağusa Arena’da oynanan karşılaşmada ilk devreyi rakibi önünde 15-14 önde kapatan Yükseliş takımı ikinci devrede tempoyu artırarak sahadan 33-23 galip ayrıldı. Yükseliş takımında 11 gol kaydeden Hasan Samet takımına en fazla katkı sağlayan isim oldu.
Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV
 
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