Yükseliş ikinci devre açıldı

DEM’S U18 Hentbol liginde dün akşam oynanan tek karşılaşmada MGA ile Yükseliş takımları karşı karşıya geldi. Mağusa Arena’da oynanan karşılaşmada ilk devreyi rakibi önünde 15-14 önde kapatan Yükseliş takımı ikinci devrede tempoyu artırarak sahadan 33-23 galip ayrıldı. Yükseliş takımında 11 gol kaydeden Hasan Samet takımına en fazla katkı sağlayan isim oldu.

Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV

