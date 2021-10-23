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Yükseliş, Alayköy'e acımadı

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Hentbol U 18 liginde Yükseliş konuk ettiği Alayköy'ü farklı mağlup etti

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Yükseliş, Alayköy'e acımadı
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Hentbol U18 Erkekler’de üçüncü haftanın kapanış maçında dün akşam Yükseliş ile Alayköy takımları karşılaştı. İlk devresini rakibi Alayköy karşısında 14-7 önde kapatan Yükseliş, bu üstünlüğünü maçın ikinci yarısında da sürdürerek sahadan 33-11 galip ayrıldı. Yükseliş takımında Yunus Elma 11, Hasan Samet ise 9 golle alınan farklı galibiyet de ön plana çıkan isimler oldu. Dün akşam oynanan bu karşılaşma ile birlikte U18 erkekler de üçüncü hafta tamamlanırken, gözler 26 Ekim Salı günü oynanacak olan dördüncü karşılaşmalara çevrildi. 26 Ekim Salı günü oynanacak olan karşılaşmalarda program şu şekilde;
26 Ekim Salı
Saat 18:00 Atatürk Spor Salonu: Yükseliş – UKÜ 
Saat 19:45 Atatürk Spor Salonu: Alayköy – YDÜ 
Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV
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