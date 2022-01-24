YDÜ, yenilgisiz lider

U16 Hentbol Erkekler Ligi’nde 3.hafta tamamlandı.
Yenilgisiz lider Yakın Doğu Üniversitesi, Alayköy’ü 46-12 yenerek 3’te 3 yaptı ve haftayı 6 puanla zirvede geçti.
Ligin diğer maçında; Mağusa Gelişim Akademisi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ni 21-12 mağlup etti. MGA böylece 4 puanla ikinci sırada yer alıyor.
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