YDÜ, yenilgisiz lider

U16 Hentbol Erkekler Ligi’nde 3.hafta tamamlandı.

Yenilgisiz lider Yakın Doğu Üniversitesi, Alayköy’ü 46-12 yenerek 3’te 3 yaptı ve haftayı 6 puanla zirvede geçti.

Ligin diğer maçında; Mağusa Gelişim Akademisi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ni 21-12 mağlup etti. MGA böylece 4 puanla ikinci sırada yer alıyor.

