YDÜ ve UKÜ galibiyetle başladı

Hentbol’da DEM’S U18 liginde final serisi dün akşam başladı. Erkeklerde YDÜ-Yükseliş, kadınlarda ise Şahlan – UKÜ maçları ile başlayan final serisinde, YDÜ, Yükseliş’i, Şahlan ise UKÜ’yü ilk maçlar sonunda mağlup ederek final serisine galibiyetle başlamış oldu. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan final ilk maçlarında, gecenin ilk buluşmasında erkeklerde YDÜ ile Yükseliş takımları karşı karşıya geldi. İlk devreyi rakibi Yükseliş karşısında 19-15 önde kapatan YDÜ, sahadan da35-29 galip ayrılarak final ilk maçını kazanan taraf oldu. Gecenin ikinci karşılaşmasında ise kadınlarda Şahlan ile UKÜ takımları karşı karşıya geldi. İlk devreyi rakibi Şahlan karşısında 11-9 önde kapatan UKÜ maçı da 28-23 kazanarak final serisine galibiyetle başlamış oldu.

Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV

