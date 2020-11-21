UKÜ ve Şahlanspor finalde

Hentbolda 2020-2021 sezonuheyecanı,Derviş Mişon Turnuvasıyla başlarken, kadınlar finali UKÜ ile Şahlanspor arasında oynanacak

Hentbol Federasyonu 2020-2021 sezonunun resmî açılışını merhum milli hentbolcu Derviş Mişon anısına düzenlenen turnuva ile yaptı.

Hentbolda geleneksel olarak düzenlenen Derviş Mişon Turnuvasında CIU Arena’da oynanan kadınlar yarı final maçları sonunda rakiplerini mağlup eden UKÜ ve Şahlanspor finale yükselen takımlar oldular.

Sonuçlar ve fi̇nal programı şöyle:

YARI FİNAL KADINLAR

Ozanköy-Şahlanspor: 13-36

UKÜ-DİGEM: 35-33

22 Kasım Pazar

Saat 10.00: Ozanköy-DİGEM (3.lük - kadınlar) 13.30: UKÜ-Şahlanspor (Final - kadınlar)

