UKÜ ve Şahlan galibiyetle başladı

Hentbol Kadınlar U18’de ilk maçlar dün akşam oynandı. Lefkoşa’da oynanan karşılaşmada UKÜ, DİGEM’i 27-13 mağlup ederken, Girne’de oynanan karşılaşmada ise Şahlan, Ozanköy’ü 42-31 mağlup etti. UKÜ’nün DİGEM karşısında maçın ilk devresini 16-6 önde kapattığı gecede iyi oyununu ikinci yarıda da sürdüren UKÜ sahadan 27-13 galip ayrılırken, UKÜ’de Eliz ve Esma 9’ar golle takımının en skorer isimleri oldu. Gecenin bir diğer karşılaşmasında ise Ozanköy ile Şahlan takımları bir araya geldi. Maçın ilk devresini 20-15 önde kapatan Şahlan, ikinci yarıda yine bu üstünlüğünü koruyarak sahadan 42-31 üstünlükle ayrıldı. Ülkü’nün 14, Gamze’nin ise 10 golle oynadığı gecede Şahlan lige galibiyetle başlamış oldu.
1 UKÜ 1 1 0 0 0 27 13 14 2
2 ŞAHLAN 1 1 0 0 0 42 31 11 2
3 OZANKÖY 1 0 0 1 0 31 42 -11 0
4 DİGEM 1 0 0 1 0 13 27 -14 0
Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV
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