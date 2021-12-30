UKÜ tek farkla, bir adım önde

Hentbol U18 Erkekler Ligi finalinin ilk ayağında UKÜ, Beytullah’ın yıldızlaştığı maçta UKÜ, YDÜ’yü tek sayı farkla 25 – 24 mağlup etti

Hentbol Federasyonu tarafından organize edilen Hentbol U18 Erkekler Ligi finalinin ilk ayağı Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) arasında oynandı.

Finalin ilkayağını çekişmeli geçen maçın ardından tek sayı farkla UKÜ kazandı. Nefes kesen ilk maçın ilk devresi 11 – 11 eşitlikle sona erdi. Karşılaşmayı kazanan ise 25 – 24’lük UKÜ oldu. Baştan sona çekişmeli geçen karşılaşmada gülen taraf UKÜ olurken, gözler artık 4 Ocak 2022’de oynanacak olan ikinci karşılaşmaya çevrildi.

Tempolu ve mücadele gücü yüksek geçen karşılaşmada UKÜ’denBeytullah 9 golle takımının en skorer ismi oldu.

