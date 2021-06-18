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UKÜ şaha kalktı

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Hentbol Kadınlar play-off ilk karşılaşmasında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Şahlan’ı mağlup ederken, Petek 7 golle oynadı

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UKÜ şaha kalktı
Hentbol kadınlar play – off ilk maçları oynandı. Gecenin ilk maçında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Şahlan karşısında sahadan galibiyetle ayrıldı.
Gecenin ilk karşılaşmasında Şahlan ve UKÜ takımları mücadele etti. Maçın ilk devresini rakibi Şahlan karşısında 17-9 önde kapatan UKÜ, karşılaşmayı 42-30 kazanarak play – off ilk maçını galibiyetle kapatmış oldu. UKÜ’de Petek 7 golle oynarken, Şahlan oyuncusu Ülkü kaydettiği 9 golle maçın ön plana çıkan ismi oldu.
İlk maçların geride kaldığı hentbol kadınlar mücadelesinde ikinci karşılaşmalar önümüzdeki hafta Hentbol federasyonunun açıklayacağı tarihte oynanacak.
 
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