UKÜ rahat kazandı

Hentbolda U18 Erkekler Liginde üçüncü hafta CIU Arena’da oynanan UKÜ –MGA karşılaşması ile başladı.
Konuk ettiği rakibi MGA’yı 37 – 17 mağlup eden UKÜ üçüncü haftayı galibiyetle kapatan taraf oldu. Maçın ilk devresini rakibi önünde 16 – 7 önde kapatan UKÜ, ikinci yarıda etkili oyununu devam ettirerek sahadan 37 – 17 üstünlükle ayrıldı. Ev sahibi takımda Birol 10, Hasan Şanverdi ise 9 golle karşılaşmada ön plana çıkan isimler oldu.
Hentbol U18’de üçüncü hafta bugün oynanacak olan Yükseliş – Alayköy karşılaşması ile sona erecek. Karşılaşma saat 18:30’da Atatürk Spor Salonunda oynanacak.
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