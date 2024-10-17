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UKÜ kazanmasını bildi

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UKÜ kazanmasını bildi
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Hentbol U16 erkekler ligine oynanan tek karşılaşma ile devam edildi. RA 25’de oynanan mücadelede YDÜ ile UKÜ takımları karşı karşıya geldi. Lige adeta fırtına gibi giren UKÜ deplasmanda YDÜ’yü mağlup ederek yoluna devam etti. Maçın ilk devresini rakibi YDÜ karşısında 13-9 önde kapatan UKÜ, karşılaşmadan da 27-22 galip ayrılarak şampiyonluk yolunda önemli bir deplasmanı kayıpsız geçmiş oldu.
 
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