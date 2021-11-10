UKÜ hata yapmadı:28-18

Hentbolda Kadınlar U18’de beşinci hafta dün akşam oynanan Şahlan – UKÜ karşılaşması ile başladı. Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonun’da oynanan karşılaşmada UKÜ, Şahlan’ı 28-18 mağlup ederek haftayı galibiyetle tamamladı. Maçın ilk devresini rakibi karşısında 13-8 önde kapatan UKÜ, iyi oyununu maçın ikinci devresine de yansıtarak karşılaşmadan 28-18 galibiyetle ayrıldı. Eliz ve Nisan’ın 6’şar golle oynadığı karşılaşmada Mercan kaydettiği 7 golle maçın öne çıkan isimleri oldu. Kadınlar’da beşinci hafta yarın oynanacak olan Ozanköy-DİGEM karşılaşması ile sona erecek. U18’de program şu şekilde;
U18 Kadınlar
11 Kasım Perşembe Saat 18:00; Ozanköy – DİGEM: Ertuğrul Apakan Spor Salonu
U18 Erkekler
12 Kasım Cuma Saat 18:30; UKÜ – YDÜ: CIU Arena
Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV
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